San Marino. La Serie D del Victor inizia oggi con la sfida contro il Fanfulla alle 16 ad Acquaviva

Si avvicina sempre di più il debutto della Victor San Marino al prossimo campionato di Serie D. Dopo l’ufficialità dei giorni scorsi dell’inserimento nel Girone D, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato anche i calendari relativi ai vari gironi.

I biancazzurri hanno richiesto il rinvio della prima giornata di campionato inizialmente prevista per domenica 10 settembre contro il Fanfulla, a causa della convocazione di tre nazionali sammarinesi (Lorenzo Lazzari e Alessandro Tosi in Nazionale maggiore e Simone Santi in Under 21).

Il Dipartimento Interregionale della LND ha quindi disposto il recupero della partita per mercoledì 13 settembre alle ore 16.00 sul campo di Acquaviva.

Quattro giorni più tardi la prima trasferta della categoria per il club sammarinese che scenderà in campo contro la Pistoiese allo stadio “Marcello Melani”.

Il 29 ottobre è fissato il primo “derby romagnolo” in casa contro il Ravenna, nel weekend precedente, il 22 ottobre, la trasferta contro il Carpi. Il girone d’andata si concluderà mercoledì 20 dicembre con la gara fuori casa contro il Borgo San Donnino.