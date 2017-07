San Marino. LA T&A VINCE IL PRIMO DERBY DEL WEEKEND PER 5-2

Ancora una volta molto bene la T&A in gara1. 5-2 una settimana fa con Bologna, 5-2 questa volta nel derby con Rimini. 3 punti al 3° e 2 al 6° coi felsinei, 3 al 2° e 2 al 7° con i Pirati. Identico lo svolgimento, per un giorno della marmotta che si ripete sempre uguale nell’improvviso freddo di Serravalle, col vento a martoriare la partita nella prima ora e le nuvole a far temere una pioggia che, per fortuna, non è mai arrivata. La T&A ne esce bene, con la forza di un Quevedo sempre molto sicuro e che sa essere freddo quando conta. Lo starter di Marco Nanni è anche pitcher vincente, con un box di battuta protagonista di 9 valide tra le quali spiccano i 2/3 di Chiarini e Cit (il primo con due doppi e il secondo con uno).

La prima squadra a passare in vantaggio è Rimini, che al 2° sfrutta un turno attento di Celli in apertura. L’esterno centro ospite si guadagna una base ball, è spinto in terza dal singolo di Zappone e va a segnare l’1-0 sulla rimbalzante di Bertagnon. Poco male, perché al cambio di campo la T&A trova una sequenza micidiale su Rosario. Prima il doppio di Chiarini, poi la base a Imperiali e, a ribaltare completamente la partita, il triplo da due punti di Reginato (2-1). Non solo, perché sul singolo di Pulzetti entra anche la segnatura del 3-1.

Al 4° Rimini ha una buona occasione per avvicinarsi, ma la difesa della T&A è attenta e ne esce senza danni. Con le basi piene e un out, infatti, la volata a destra di Bertagnon è corta: Vasquez, dalla terza, prova comunque ad arrivare a casa ma Cit lo elimina con grande anticipo per un doppio gioco cruciale. Anche la T&A spreca con le basi piene e un out al 5°, ma sul monte tiene molto bene e Quevedo completa la sua partita con 6 inning, 100 lanci e il solo punto subito al 2°.

Al 7°, su Kimborowicz, Rimini trova un singolo con Malengo e una base con Di Fabio, ma arriva anche il terzo out a salvare tutto (Infante F7). Nella parte bassa della stessa ripresa gli uomini di Marco Nanni chiudono i conti con il gran doppio di Chiarini a sinistra, il secondo di giornata. Entrano due punti, San Marino avanti 5-1.

All’8° Perez non ha problemi, al 9° invece Ascanio incontra qualche difficoltà. Il closer concede un singolo, due basi ball e un punto ma riesce comunque a chiudere, ancora su Infante. La T&A vince 5-2 gara1.

T&A SAN MARINO – RIMINI BASEBALL 5-2

RIMINI: Infante ss (1/5), Caseres 2b (0/4), Garbella ed (0/4), Vasquez es (1/4), Celli ec (0/3), Zappone dh (3/4), Malengo 1b (1/2), Bertagnon r (0/3), Di Fabio 3b (0/3).

T&A: Poma ec (1/5), Ferrini 2b (1/3), Epifano ss (1/4), Chiarini dh (2/3), Imperiali 1b (0/2), Reginato ed (1/4), Avagnina es (0/4), Cit r (2/3), Pulzetti 3b (1/4).

RIMINI: 010 000 001 = 2 bv 6 e 1

T&A: 030 000 20X = 5 bv 9 e 0

LANCIATORI: Rosario (L) rl 4.1, bvc 4, bb 3, so 3, pgl 3; Hernandez (r) rl 3.2, bvc 5, bb 1, so 2, pgl 1; Quevedo (W) rl 6, bvc 4, bb 2, so 7, pgl 1; Kimborowicz (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0; Perez (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0; Ascanio (f) rl 1, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 1.

NOTE: triplo di Reginato; doppi di Chiarini (2) e Cit.