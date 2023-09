San Marino. LA TITANO MOTORSPORT VOLA AL RALLY VERMENTINO HISTORICU

Tutto pronto per il quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico il quale si svolgerà sulle bellissime strade sterrate della Sardegna, questo fine settimana, 16 settembre.

La Titano Motorsport avrà due delle sue macchine noleggiate al Rally Vermentino Historicu, per scoprire chi le guiderà continuate a leggere.

Dopo aver preso confidenza con la nuova “Lady” gruppo 4, Ford Escort nera, al Circuito dei Campioni, tornano finalmente su terra Nemo Mazza navigato da Marco Cavalli. I due sammarinesi devono riscattarsi dal Rally Adriatico, in ottica campionato per le 2RM sono quarti a pochi punti da chi li precede. Un piccolo commento di Marco: “partiremo in terra sarda per fare una gara al massimo delle nostre possibilità. Dobbiamo scoprire una Ford Escort gruppo 4 mai guidata sulla terra e Nemo non ha mai corso in questo tipo di terreno quindi dovremo dare subito il massimo per rendere la vita non semplice ai nostri avversari soprattutto in ottica di tener aperto il campionato Italiano due ruote motrici che al momento è meritatamente in mano a Tonelli. E’ sempre bello tornare dagli amici Sardi essendo la mia 5° gara nell’isola dove ogni anno il pubblico fa sentire ognuno di noi a casa, con la loro calorosissima ospitalità, cercheremo di non deludere le loro aspettative a suon di traversi.”

Torna in macchina Sebastiano Serpelloni alla guida della nostra Ford Escort gruppo 2 affiancato come di consueto da Nicola Petrin. I due avevano già “assaggiato” questo posteriore qualche anno fa al Rally Valtiberina. Ecco le parole di Serpelloni: “con molto piacere, torniamo a correre con l’Escort sulla terra, c’è tanto entusiasmo e tanta voglia di divertirsi ma anche di far bene. Non vediamo l’ora di misurarci con gli avversari di grande livello. Con la questa macchina, noleggiata da Bruno Pelliccioni, faremo anche il Rally del Brunello a novembre.”

Siamo felici di presentarvi il terzo equipaggio che porterà il nome della Titano Motorsport in Sardegna: il re dei traversi e dello spettacolo. Paolo Diana affiancato per l’occasione da Corrado Costa saranno a bordo di un’altra nostra Ford Escort gruppo 4, finalmente Paolo torna in gara! “Sono molto felice di aver avuto questa possibilità – commenta Diana – di poter tornare nella terra che amo, la Sardegna. E poi tornarci per correre a Berchidda al Rally del Vermentino con gli amici della Rassinaby, è una cosa magica. Il nostro obbiettivo sarà divertirci, non conosciamo la macchina e questo può essere una fortuna. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato ad essere qui, Bruno Pelliccioni che a fatica si è fidato a darmi una delle sue macchine, Corrado Costa che mi accompagna in questa avventura, avevo bisogno di un navigatore che fosse pilota di esperienza e plurivittorioso su questi tipi di fondi, mi può aiutare a fare bene. Ci si vede sulle prove.”

Fulcro centrale sarà Berchidda, che si animerà da giovedì mattina con la distribuzione del radar, verifiche sportive e tecniche per poi ospitare venerdì anche lo shakedown. Ma non solo anche la partenza della prima vettura alle 14:00. Infatti i concorrenti andranno a ripetere per due volte la ps “Filigosu” di 8,20 km per la prima giornata. Mentre per il sabato son previste due prove da ripetere due volte: la “Alà dei Sardi-Buddusò” di 14,99 km e la “Pattada” di 13,97 km, per un totale di 74,32 km cronometrati. Arrivo previsto sempre a Berchidda in Piazza del Popolo per le 15:40, gli orari indicati fanno riferimento alla prima vettura moderna, essendo che lo storico sarà in coda.

Ora la parola ad uno dei pilastri della Titano Motorsport, Bruno Pelliccioni: “ci tengo in particolar modo a questa gara e già ad inizio anno avevo programmato di esserci come partecipante, sopratutto per le strade ed il popolo sardo che ti accoglie con grande emozione. Ma purtroppo dopo l’imprevisto al San Marino Rally la macchine è ancora in sistemazione. Per cui a malincuore sarò sì in Sardegna, ma a supportare i miei amici in gara a cui avevo già dato parola di noleggiare le mie macchine. Forza ragazzi!

In bocca al lupo a tutti e buon divertimento!