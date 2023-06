San Marino. La vigilia di Tre Penne – Breidablik con Ceci, Rosini e Scarponi

REYKJAVÍK (Islanda, 26 giugno 2023) – Il Tre Penne è atterrato nella capitale islandese nella notte tra domenica e lunedì.

Alla vigilia della sfida contro il Breidablik, campione in carica d’Islanda e al momento terza forza del campionato dopo 13 giornate, la formazione di Città svolgerà la rifinitura ufficiale allo stadio Kópavogsvöllur alle ore 19.00 locali (21.00 CET).

“Il Breidablik è squadra di assoluto livello, che ha vinto il proprio campionato e si presenta da favorita. Una squadra che è molto forte tecnicamente, avrà i favori del pronostico giocando davanti al proprio pubblico e consapevole anche del clima che si presenta, ben diverso dal nostro. Cercheremo di capire dove dargli fastidio. Nell’allenamento di oggi vorremo testare la qualità del terreno e ritoccheremo alcuni piccoli aspetti, anche se i ragazzi negli ultimi giorni si sono allenati molto bene” ha commentato il tecnico Stefano Ceci, prima della rifinitura.

Il fischio d’inizio della gara di UEFA Champions League – diretta dal danese Mads-Kristoffer Kristoffersen – sarà per le ore 19.00. La vincente della partita affronterà la vincente della seconda semifinale tra Buducnost Podgorica e Atletic Club d’Escaldes.

Tra i protagonisti i due nuovi arrivati, il difensore Roberto Rosini e il centrocampista Marcello Scarponi. Il primo afferma: “Ci conosciamo da poco e abbiamo avuto poche occasioni per allenarci in gruppo, ma ci sono i presupposti per fare una gara preparata e sfruttare i loro punti deboli. Ho visto un ottimo spirito di squadra negli ultimi giorni, vogliamo fare una buona partita. Sono gare in cui l’attenzione è determinante, bisogna essere concentrati perché ogni occasione può essere buona per subire oppure cercare di concretizzare”.

L’ex Sammaurese commenta: “Qui al Tre Penne ho trovato subito un’ambiente familiare, dove si sta bene e tutti lavorano per la Società e questo è un buon punto di partenza. Ancora devo rendermi conto di poter giocare la mia prima partita in Champions League, ma la vivo serenità come ci ha detto di farlo il mister – prosegue -. Sarà una partita di sacrificio, ma questo non toglie che se possiamo abbiamo il dovere di far qualcosa”.

SP Tre Penne