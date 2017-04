San Marino. Le ginnaste della Mya Gym migliorano ancora!

Sabato 22 e Domenica 23 Aprile, a Formigine presso il Palazzetto dello Sport, si è svolta la seconda prova del campionato Uisp riservato alle Esordienti, alle Allieve di 1° e 2° Categoria ed alle squadre di Categoria AB.

Sabato, con i colori della Mya Gym sono scese in pedana quattro ginnaste per la 1° categoria Esordienti e quattro per la 1°categoria Allieve.

Per le Esordienti, Asia Mularoni ha eseguito un esercizio preciso al corpo libero, salendo sul 3° gradino del podio e si è esibita in un esercizio al cerchio ottenendo un buon 7° posto! In classifica regionale Asia risulta 4° al corpo libero e 7° al cerchio.

Eleonora Preka, nella gara al corpo libero non è riuscita ad andare oltre il 15° posto, ma si è riscattata al cerchio raggiungendo il 6° posto in classifica. In classifica regionale Eleonora è 17° al corpo libero e 6° al cerchio.

Nicole Giusti nell’esercizio al corpo libero ha ottenuto il 16° posto in classifica, mentre ha eseguito un fluido esercizio alla palla guadagnando l’8° posizione. In classifica regionale Nicole occupa il 18° posto, mentre alla palla ottiene la 9° posizione.

Giulia Tiribilli, al corpo libero ha raggiunto il 18° posto, mentre alla palla si è esibita con un buon esercizio ottenendo il 13° posto. In classifica regionale, Giulia, grazie all’esercizio della prima prova, al corpo libero risulta 16°, mentre alla palla è 13°.

Le ginnaste della Mya Gym si sono distinte anche nella categoria Allieve e hanno mostrato miglioramenti nell’esecuzione degli esercizi.

Claudia Foschi ha eseguito un buon esercizio al cerchio, ottenendo il 9° posto ed un ottimo esercizio alla palla che l’ha portata a salire sul 2° gradino del podio. In Classifica regionale Claudia risulta 3° alla palla e 9° al cerchio.

Camilla Borgagni, nell’esercizio alla fune è riuscita a guadagnare il 6° posto, mentre al cerchio ha mostrato grande determinazione salendo sul 3° gradino del podio! In classifica regionale Camilla è 3° al cerchio e, grazie alla prima prova, è 4° alla fune.

Giada Cavalli ha eseguito un buon esercizio al cerchio ottenendo il 6° posto, mentre nell’esibizione alla palla ha mostrato grandi miglioramenti ottenendo un ottimo 3° posto! In classifica regionale Giada è 6° sia alla palla che al cerchio.

Anna Monti è scesa in pedana con un esercizio alla palla e uno al corpo libero, nell’esercizio alla palla ha ottenuto un buon 9° posto, mentre al corpo libero ha raggiunto la 13° posizione in classifica. Nella classifica regionale Anna si aggiudica il 9° posto alla palla e 12° al corpo libero.

Domenica 23 Aprile, la gara è proseguita e sono scese in pedana come esordienti di 2° Categoria Aurora Celeste e Annagiulia Gobbi. Ogni ginnasta ha presentato due esercizi, uno alla palla ed uno al corpo libero, la somma dei punteggi di ciascun esercizio ha determinato il risultato finale. Aurora Celeste ha mostrato molta determinazione nell’esecuzione dei suoi esercizi e ha ottenuto l’8° posto, posizione che mantiene anche in classifica regionale. Annagiulia ha svolto una buona gara e ha raggiunto la 12° posizione. Nella classifica regionale, grazie al buon risultato della prima prova è 11°.

Anche nella competizione rivolta alle squadre le ginnaste Mya Gym hanno mostrato buone qualità!

La squadra A composta da Camilla Borgagni, Giada Cavalli, Aurora Celeste e Annagiulia Gobbi si è qualificata 6°! La squadra C con Nicole Giusti, Asia Mularoni e Giulia Tiribilli ha raggiunto il 10° posto e la squadra B formata da Claudia Foschi, Anna Monti ed Eleonora Preka è arrivata al 12° posto!

Le allenatrici Elisa Cavalli e Rosa Tomassini, in una nota, hanno detto “di essere soddisfatte per i risultati raggiunti, ma anche certe che le loro ginnaste possano migliorare sempre più”.

Campionato Individuale Allieve Gold zona tecnica 2 Fgi

La Ginnasta Caterina Arcangeli, in rappresentanza della Federazione Sammarinese Ginnastica, ha partecipato alla prova del Campionato individuale Allieve Gold zona tecnica 2, che si è svolto a Caorle venerdì 21 Aprile. Caterina, ha mostrato le sue grandi qualità di ginnasta, portando in pedana quattro esercizi: uno al corpo libero, uno alla palla, uno alle clavette e uno al nastro. La somma dei rispettivi punteggi ottenuti in ciascun esercizio ha determinato il punteggio finale. Caterina, nonostante un errore nell’esercizio al nastro, ha dato prova di grande talento e ha ottenuto il 6° posto nella classifica finale in una competizione di altissimo livello. L’allenatrice Serena Sergiani si dice “molto orgogliosa ed emozionata per l’impegno e la grande prova dimostrata da questa giovane ginnasta.”