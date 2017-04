San Marino. Le Reggenti Zavoli e D’Ambrosio salutano i consiglieri. Il discorso

Le sfide impegnative che il Paese si trova ad affrontare in questo delicato e complesso passaggio storico esigono forte senso dello Stato e grande senso di responsabilità da parte di tutti, pur nel doveroso rispetto dei diversi ruoli di maggioranza e di opposizione e della indispensabile funzione di stimolo e di critica che a quest’ultima compete.

La consapevolezza di un destino che ci accomuna e di un futuro da costruire responsabilmente insieme deve concretizzarsi nella capacità politica di dialogo, di condivisione e di collaborazione nell’affrontare temi strategici per costruire su fondamenta di trasparenza e di legalità, di equità e di solidarietà, con lungimiranza e onestà un modello di sviluppo e di crescita non solo economica ma anche culturale e civile per la nostra comunità.

Siamo profondamente convinte che mostrando capacità di anteporre l’interesse di tutti all’interesse di parte, di recepire e di rispondere con rapidità alle istanze provenienti dai cittadini, di stimolare e di realizzare buone prassi – in ogni ambito e ad ogni livello della vita politica, amministrativa e civile – sarà possibile recuperare appieno la credibilità e l’alto valore della politica quale impegno di tutti i cittadini per concorrere a migliorare le condizioni del proprio vivere insieme.

Prioritario deve essere l’impegno per mettere in sicurezza il nostro bilancio e sistema finanziario, superando le condizioni di criticità che tanta apprensione suscitano nella popolazione. Altrettanto forte e condivisa da tutte le componenti della nostra società deve essere l’azione per imprimere un’accelerazione al rilancio economico del Paese e per creare nuove, preziose risorse per la comunità.

Lo Stato non può esimersi dal farsi carico delle istanze delle fasce più deboli della nostra popolazione, di tutti coloro che, in questi anni, hanno subito le pesanti conseguenze di una lunga e grave fase di recessione che, ha, invece, toccato, solo marginalmente altri cittadini.