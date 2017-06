San Marino e le spiagge di Rimini non sono mai state così vicine. L’offerta giovane, economica e comoda per l’estate di Bonelli Bus&Benedettini

Il “Gruppo Bonelli Bus & Benedettini” lancia una offerta giovane, economica e comoda per la tua estate: San Marino e le spiagge di Rimini non sono mai state così vicine.

Il Gruppo Bonelli Bus & Benedettini organizza il servizio “San Marino Beach Line”: una offerta giovane, economica e comoda per l’estate 2017. Il servizio si svolgerà seguendo gli orari previsti – per il periodo estivo – della linea internazionale Rimini San Marino. Si tratta di una offerta dedicata ai cittadini sammarinesi e ai residenti presenti nel territorio della Repubblica di San Marino. Il costo dell’abbonamento (comprensivo di 12 corse) è pari a 30 (trenta) Euro e non sono previste distinzioni tariffarie lungo le fermate autorizzate nel territorio della Repubblica di San marino. Il servizio è valido solo per la stagione estiva 2017 (8 Giugno – 14 Settembre). E’ possibile effettuare l’acquisto dell’abbonamento a bordo dei mezzi incaricati per lo svolgimento del servizio (oppure presso la sede F.lli Benedettini – Via Ovella 13 Valdragone – Borgo Maggiore).

San Marino, 21 giugno 2017