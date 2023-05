San Marino. Libera: più inclusione ed equità

Mentre la maggioranza con Dc, Motus Liberi e Npr e’ impegnata nella spartizione delle poltrone, nelle verifiche tecniche per interpretare le varie norme in materia elettorale e di Congresso di Stato per paura di dover andare al voto, il Paese vive una situazione di immobilismo drammatico.

Speriamo ci sia la forza e l’onestà da parte di qualche persona all’interno dei vari partiti ad avere il coraggio di porre fine a questa agonia.

Libera, dal canto suo, continua a confrontarsi con i cittadini e a stimolare un dibattito che possa portare a dare delle risposte concrete, che non sono arrivate in 4 anni di legislatura, per arrivare ad una una società più equa e capace di non lasciare indietro nessuno.

In questo senso Libera ha presentato due progetti di legge su inclusione lavorativa e vita indipendente, ha più volte stimolato la necessità di introdurre celermente Icee, strumento in grado di indirizzare le risorse a chi ne ha più bisogno, agendo ad esempio su retta degli asili nido, assegni familiari ed integrativi, bollette ed infine ha più volte stimolato le istituzioni per definire un piano casa che possa provare a risolvere il problema del caro-affitti e mutui.

Proprio nella giornata di domani inizieremo a ragionare su questi temi ed invitiamo la cittadinanza a partecipare alla serata pubblica: “ Rispetto, inclusione, dignità”, il diritto alla vita indipendente per le persone con disabilità, che si terrà alla sala Montelupo di Domagnano alle ore 21.00

Ospiti della serata:

Andrea Bonsignori, Dirigente Scuola del Cottolengo di Torino, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana per l’Autismo

Maurizio Ceccoli, Cooperativa sociale “In Volo” Cooperativa Sociale Involo

Mirko Tomassoni, Attiva-Mente Associazione Attivamente

William Giardi – Direttore Servizio Minori dell’Istituto per la Sicurezza Sociale

Elisabetta Brigliadori – Assistente Sociale UOS Disabilità dell’Istituto per la Sicurezza Sociale

Enzo Merlini – Segretario Generale Confederazione Sammarinese del Lavoro Cuore Csdl

Associazioni Datoriali

Guerrino Zanotti – Membro del Consiglio Grande e Generale di Libera

Coordina i lavori Franco Santi – Coordinatore gruppo di lavoro di Libera “Nuova Giustizia Sociale”

Vi aspettiamo lunedi 29 maggio per provare a dare concretezza, ascoltando le varie esperienze multidisciplinari che saranno presenti in sala, ad una serie di importanti principi sul tema del sociale e dell’inclusione.

Gruppo di lavoro “Nuova Giustizia Sociale” – Libera