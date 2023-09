San Marino. L’Istituto Sicurezza Sociale e l’Istituto Musicale Sammarinese insieme per un progetto legato all’infanzia  

Si chiama “Noi… In Crescendo” il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Istituto Musicale Sam marinese, la UOC di Pediatria e la UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto Sicurezza Sociale che pren derà il via dal 25 Settembre, patrocinato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e dalla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.

La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina in conferenza stampa, alla presenza del Segretario di Stato per l’Istruzione, Andrea Belluzzi, del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, del Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese Giacomo Volpinari, del Direttore della UOC di Pediatria Laura Viola e del Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli.

Molte ricerche dimostrano come esperienze e competenze sanitarie e musicali messe a fattor comune possano avere ricadute positive, sia sulla salute, sia sul benessere psico-fisico. Proprio in questo senso si sviluppa tale progetto, con l’obiettivo comune di sostenere la crescita del bambino e la relazione con il genitore. In particolare, il progetto si svilupperà in due fasi: un incontro musicale da inserire all’interno dei corsi pre-parto e due incontri musicali dopo la nascita, da realizzare con piccoli gruppi di mamme/papà e bambini omogenei per età, dai tre ai dodici mesi.

“Un percorso musicale ben strutturato può rappresentare un filo di congiunzione per le mamme e i bam bini, collegando il prima e dopo nascita e in seguito accompagnando la relazione genitori-figli nei primi anni di vita – dichiara la Dr.ssa Elisabetta Muccioli, coordinatrice di progetto insieme alla Direttrice della UOC Pediatria Dr.ssa Laura Viola -. Come ampiamente dimostrato dalle evidenze scientifiche, il feto è sensibile alle percezioni sonore e in grado di riconoscere la voce della mamma. Alla nascita, il bambino riconosce le melodie ascoltate durante la gravidanza, utilizzando l’esperienza musicale precoce come contributo positivo al suo neurosviluppo. Proprio per questo motivo il progetto “Noi… In Crescendo” si può fregiare dell’interesse e della condivisione della Società Italiana di Pediatria preventiva e Sociale e del suo Presidente, Dr. Giuseppe Di Mauro”.

Molteplici sono anche i benefici che i bambini da zero a tre anni possono ricevere grazie all’esperienza musicale condotta in relazione con la madre o i genitori.

“La musica facilita l’ascolto e l’attenzione, migliora la memorizzazione, stimola l’apprendimento lingui stico, sostiene le capacità comunicative ed espressive, sviluppa la creatività – afferma il Presidente dell’Istituto Musicale Sammarinese Giacomo Volpinari -. Siamo felici come Istituzione scolastica di poter continuare ad incrementare le nostre attività didattiche a servizio dei bambini e delle loro famiglie”.

“Ogni donna, nel momento in cui scopre di aspettare un bambino, inizia sin da subito e in modo istintivo a cercare di relazionarsi con la vita che sta prendendo forma nel proprio grembo – spiega la Direttrice della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli -. Ecco allora che la musica, come dimostrano studi italiani ed esteri, può divenire un valido strumento per instaurare le basi di quel processo relazionale che poi andrà a svilupparsi sempre più dopo la nascita. Siamo felici di aderire e promuovere, come UOC, a questo progetto insieme all’Istituto Musicale Sammarinese”.

“La musica in età prenatale e neonatale è un’attività che arricchisce la vita della madre e del bambino, creando un’atmosfera di armonia e benessere – sostiene il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. Siamo orgogliosi come Istituzione di fornire il nostro pieno supporto a questo progetto, sicuri che i punti di contatto tra Istituto Musicale Sammarinese e due fondamentali Unità Operative del nostro Ospedale di Stato sapranno fornire un eccellente servizio ai nostri assistiti”.

“Sono fiero che le attività dell’IMS riescano a incontrare, anno dopo anno, specifica applicazione in am biti così importanti per la nostra società, come sicuramente rappresenta il sostegno e sviluppo del neo nato – conferma il Segretario per l’istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi -. Ho potuto apprezzare in questi anni, partecipando a tanti eventi organizzati dall’Istituto Musicale, i benefici dell’ascolto e dello studio della musica sui bambini. Auguro a questa iniziativa i migliori auspici di successo”.

“L’ampia gamma di servizi e progetti portati avanti dai reparti di Pediatria e Ostetricia e Ginecologia si arricchisce di un nuovo capitolo, grazie alla partnership con una delle realtà educative più attive in ter ritorio – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere –. Il benessere del bambino è uno dei progetti centrali della strategia dell’ISS. Faccio i migliori auguri, a nome di tutto il Comitato Esecutivo, per la piena riuscita anche di questo importante percorso”.