San Marino. Mara Verbena e gli eventi speciali del Meeting Internazionale d’arte Floreale di San Marino

Arrivano incontri con i grandi professionisti della decorazione floreale di eventi, matrimoni, spettacoli. La cena di gala “I Cinque Sensi” creata da Lugi Sartini e Luca Montersino coniuga fiori e tavola “gourmet”, è aperta al pubblico e a chi ama la cucina stellata.

Continua il conto alla rovescia in vista di “Dalle radici all’evoluzione del floral design, ricerca e sviluppo dei nuovi trend 2024” (17,18, 19 ottobre – Centro Congressi Kursaal RSM). L’evento organizzato da Mara Verbena, la fiorista più conosciuta di San Marino e vicepresidente dell’Associazione Floricoltori e Fioristi italiani (Affi). La tre giorni trasformerà San Marino in capitale dell’arte della composizione floreale e il suo programma si è arricchito di cinque nuovi eventi speciali, dedicati a nuovi aspetti e temi, ormai entrati a far parte del mondo del floral design e nell’attività di ogni fiorista. Nella giornata d’apertura (martedì 17 ottobre) Paolo Nassi e Jinane Kafrouny di “P & J Regency Event Group” spiegheranno come creare un evento di successo in cui i fiori diventano protagonisti di un format d’i ospitalità e spettacolo innovativo. Mentre, sempre nella serata della stessa giornata, i riflettori accesi sulla guest star internazionale del meeting, il messicano Leopoldo Gomez. Suo un “demoshow” durante il quale realizzerà design esclusivi dedicati alle tendenze Natale ‘23 e ispirato dai moodboard cromatici studiati da VM design, ovvero Vincenzo Antonuccio e Marilena Calbini. Invece, mercoledì (18 ottobre) di scena saranno Maria Cecilia Serafino e Michela Torti, racconteranno la loro esperienza nelle decorazioni e nei bouquet di fiori realizzati per il Festival di Sanremo e il Concerto di Natale in Vaticano e spiegheranno il “che fare” per creare i bouquet per TV e spettacoli. Mentre, nell’ultimo giorno della manifestazione (19 ottobre), arriva l’incontro tra fiori e tavola. Si aprirà con una lezione del contemporary chef Luca Montersino, il suo pastry lab è a San Marino, sulle tecniche per creare una vera torta floreale, seguita dal gran finale della kermesse organizzata da Mara Verbena: cena di gala “I Cinque Sensi”, dello chef 13 volte stellato Luigi Sartini, con la inevitabile “collaborazione dolce” di Luca Montersino. La cena di gala sarà aperta anche al pubblico e non solo ai partecipanti del meeting. Sarà quindi possibile partecipare a una serata realizzata da due firme della grande cucina internazionale e allo stesso tempo osservare le straordinarie creazioni floreali realizzate dai maestri e dagli allievi nei tre giorni del meeting. “Con questi nuovi eventi il meeting offre ancora di più ai suoi partecipanti. Non solo seminari e workshop con otto maestri del floral design, ma anche focus si temi che interessano ogni fiorista – spiega Mara Verbena – e dobbiamo ricordare che i fiori che saranno utilizzati sono italiani, in arrivo da cooperative e produttori di Affi, a cui si aggiungono le rose Avalanche e fiori Decorum dall’Olanda. Mentre, grazie a Barile Flowers, maestri e corsisti potranno utilizzare nuove varietà di orchidee e rose sudamericane coltivate in Equador e Colombia”. Gli eventi si aggiungono ai corsi e ai workshop riservati agli iscritti al meeting, in arrivo a San Marino da 15 regioni italiane: Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia. Il meeting si svolge con il patrocinio della segreteria di Stato all’Industria di San Marino e le partnership di: Fior d’Acqua, My Plant & Garden, Affi, Fiori Italiani, EDG, Cooperativa Flora Pompei, Cooperativa Flor Export, Florencia Trade, Del Golfo, Ceramiche Bellini, A.L.E. Import, Barile Flowers Service, Avalanche. NB: La partecipazione alla cena di Gala è possibile solo su prenotazione entro il 16/10, chiamando il numero 337/1008030 oppure scrivendo a [email protected].