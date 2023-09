San Marino. Maretta in Alleanza Riformista: Gian Nicola Berti pronto al ritorno nella Dc?… di Tancredi Falconeri

In un momento in cui il nostro Paese affronta una crisi economica senza precedenti che ha messo a dura prova le famiglie è fondamentale che la politica agisca con responsabilità e lungimiranza. Tuttavia, sembra che all’interno di Alleanza Riformista ci sia una vera e propria tempesta in corso, una maretta che rischia di destabilizzare ulteriormente la situazione politica.

Il nome che circola con insistenza in questi giorni è quello di Gian Nicola Berti, figura di spicco che potrebbe tornare all’ovile nelle fila della Democrazia Cristiana.

Questa mossa potrebbe avere un impatto significativo sul presente e sul futuro di Alleanza Riformista, che rischia seriamente di implodere.

Nel frattempo, assistiamo a una fase di rafforzamento dei riformisti attraverso dialoghi sempre più serrati fra Libera e il Partito Socialista. La stretta collaborazione tra queste due forze politiche sembra essere un segno del cambiamento in atto nel panorama politico del Titano. Libera, da parte sua, non attenderà per sempre il Psd, che rischia di restare col cerino in mano ed essere scavalcato nelle preferenze da altri, se continuerà semplicemente a prendere ordini da “mamma Dc”.

Andrea Beluzzi e i suoi, che al momento sono ben posizionati, prenderanno una decisione?

Le alchimie politiche sono nel pieno quindi, un attivismo propedeutico alle elezioni che saranno a giugno 2024.

Fino a quella data c’è da dare risposte ai problemi delle famiglie, dei giovani che chiedono certezze sul loro futuro e all’orizzonte un accordo di associazione all’Unione Europea che può diventare anch’esso un problema politico per l’attuale maggioranza se non gestito bene.

Qualcuno anche nel mondo della politica infatti sta parlando di referendum preventivo per chiedere al popolo di esprimersi.

Tancredi Falconeri