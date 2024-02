“Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del Collegio garante della costituzionalità delle norme”. Le candidature, rispettivamente, sono quelle di Maria Alessandra Sandulli e Andrea Gratteri, votate all’unanimità dai 44 consiglieri presenti. Il segretario di Stato per la Giustizia Andrea Ugolini ringrazia Kristina Pardalos per l’impegno profuso nell’organo, anche come presidente.

Fonte Dire