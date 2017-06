San Marino. Maria Cenci di Villa Verucchio condannata ad un anno e mezzo per furto. La domestica ha sottratto oltre 150.000 euro in 10 anni ad un sammarinese

Era la domestica da anni di un sammarinese, Gabriele Gatti – stesso nome e cognome del più famoso politico – di 88 anni, e nei 10 anni di lavoro presso la sua abitazione aveva rubato oltre 150.000 euro in contanti.

Gatti era solito tenere una cassa contanti in casa e settimanalmente ne prelevava un po’ dal suo conto corrente bancario per le piccole spese e lo riponeva in casa. La domestica, probabilmente, ha scoperto dove il Gatti teneva questo denaro e ne prendeva, in maniera sistematica, una parte.

Ad accorgersi di quanto succedeva è stato il figlio del Gatti che ha visto drasticamente svuotarsi il conto corrente del padre. Ha scoperto che la ladra era la domestica grazie a delle videoregistrazioni effettuate con una telecamera nascosta, prova fondamentale per incastrarla e farla condannare.

Ieri la condanna da parte del Commissario della Legge Battaglino ad un anno e mezzo di carcere, con la condizionale se restituirà il maltolto. Stabilita anche una provvisionale di 30.000 euro.