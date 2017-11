San Marino. Mario Marzi e il suo sax alla Rassegna Musicale d’Autunno

Terzo appuntamento per la stagione concertistica sammarinese, che domenica pomeriggio, alle ore 16,30, presso la Galleria Carisp propone un programma dal titolo: “Crossed Lands”

Un altro grande musicista alla Rassegna Musicale d’Autunno: Mario Marzi e il suo sax: uno strumento fortemente espressivo, è come se con il fiato si andasse a modulare le parole, i sentimenti, quasi fosse un prolungamento del corpo del musicista. È come parlare attraverso la musica

Mario Marzi ha un curriculum da musicista di assoluto rispetto. Ha suonato con le più importanti orchestre: dall’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino all’Accademia di Santa Cecilia; ha una collaborazione ultraventennale con il Teatro alla Scala e la sua Filarmonica; ha suonato per i grandi direttori mondiali, da Muti a Maazel, Abbado, eccetera; ha partecipato alle più prestigiose rassegne musical internazionali; gli sono state dedicate perfino alcune delle più significative opere contemporanee destinate al saxfono; è docente di sax al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, e si potrebbe continuare ancora a lungo.

È anche scrittore. Ha pubblicato un libro: “Il Saxofono” (Zecchini editore) un tomo pesantissimo, che ha richiesto ben sei anni di lavoro, dove narra la storia di questo strumento dall’invenzione, a metà dell’Ottocento, ai giorni nostri, ne illustra la didattica, dedica uno spazio quanto mai interessante alle donne che suonano questo strumento da uomo. Un libro che nonostante il prezzo abbastanza elevato, ha venduto tantissimo ed è diventato quasi una Bibbia per tutti i musicisti, o aspiranti tali.

Mario Marzi arriva alla Rassegna Musicale d’autunno per il terzo appuntamento, domenica 5 novembre, ore 16,30, Galleria Carisp, con due comprimari: Paolo Zannini al pianoforte e Stefano Calvano alle percussioni. Insieme proporranno un programma di fascino assoluto: “Crossed Lands”. Ovvero una sorta viaggio musicale attraverso autori dalla provenienza più disparata, testimoni di tradizioni, culture e terre lontane, uniti da quella musica che, in tutto il mondo ristabilisce l’ordine delle cose, dà una senso alla vita, ci circonda di bellezza. In locandina: Galliano, Bartok, Balcanic, Rothemberg, Gismonti, Piazzolla, Girotto.

La Rassegna Musicale d’Autunno è organizzata dalla Camerata del Titano con la sponsorizzazione della Carisp e della Fondazione San Marino Cassa di Risparmio – SUMS.

San Marino 2 novembre 2017