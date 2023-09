San Marino. MESSAGGIO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI ALESSANDRO SCARANO E ADELE TONNINI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA 

In occasione della Giornata Mondiale della Democrazia, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anche la Reggenza intende aderire a questa significativa ricorrenza e rinnovare la piena adesione e l’impegno partecipato a sostenerne i principi ispiratori.

Le democrazie condividono tratti comuni ma non esiste un singolo modello di democrazia. Essa è un ideale universalmente riconosciuto fondato su valori comuni a tutti i popoli che formano la comunità mondiale, indipendentemente da differenze culturali, politiche, sociali ed economiche.

La celebrazione di questa giornata pone al centro l’essenza stessa delle istituzioni rappresentative, le sole in grado di preservare il necessario equilibrio fra il potere dei governi e la tutela dei diritti dei cittadini.

Fondamentale è il ruolo che tutte le Assemblee Parlamentari – e quindi anche la nostra – ricoprono ai fini della promozione e del consolidamento di questi valori universali.

L’esempio di un Paese come la Repubblica di San Marino, anche per le sue peculiarità di piccola realtà statuale retta per secoli da una forma di democrazia diretta, ancor prima di quella rappresentativa, è un osservatorio privilegiato su questi principi.

In molti Paesi e, la contemporaneità ne dà drammatica prova, la democrazia è costantemente minacciata e si combatte per le libertà democratiche. In contesti di guerra o dove imperano valori opposti a quelli insiti nel concetto di democrazia, la vita di innumerevoli civili è messa a repentaglio proprio in nome di questi principi.

Oggi più che mai riteniamo indispensabile il pieno coinvolgimento e la partecipazione costruttiva e responsabile dei cittadini, in particolare il ruolo attivo delle giovani affinchè la comunità mondiale, sempre coesa e compatta su questi principi assoluti ma non scontati, preservi lo stato di equilibrio tra i poteri del governo e la tutela dei diritti delle persone e delle minoranze quale presupposto irrinunciabile, ad ogni latitudine, per l’affermazione della libertà e della dignità umana.

L’eredità dei valori democratici sia sempre salvaguardata e difesa come una conquista imprescindibile.

San Marino, 15 settembre 2023/1723 d.F.R.