San Marino. Mondiali di Taekwondo a Mutu Corea, ottime prestazioni degli atleti sammarinesi

Riceviamo e pubblichiamo:

Mondiali di Taekwondo a Mutu Corea:

– Borgagni peso fatto 👍🏻73.7👍🏻….

– Davide peso oggi (-74kg) e combatte domani

– Michi peso domani (-68kg) e combatte lunedì.

– Luca peso lunedì (-58kg) e combatte martedì👍🏻👍🏻

Davide con Nazionale Nepal

-Michi contro Nazionale Uruguay

– Luca contro Nazionale Cameron

💪🏼🇸🇲

Davide Borgagni -74kg

Michele Ceccaroni -68kg

Luca Ghiotti -58kg

Il nostro Davide disputa un’ottima gara contro il Nepalese.. Chiude il Secondo round in vantaggio col punteggio di 11-9.

Poi il terzo round é molto molto tirato ed il Nepalese raggiunge il pareggio 11-11, Davide torna in vantaggio per 13-11 poi due ammonizioni per Davide riportano l’incontro in parità 13-13.

A 10 secondi dalla fine il Nepalese riesce a mettere un calcio al corpetto di Davide che gli vale il 15-13 e nostro malgrado Davide non riesce più a riprendere l’incontro..

Peccato peccato perché ci meritavamo l’incontro, che comunque é stato veramente tirato (San Marino c’è 👍🏻😰😰)…

Con questa ottima gara Davide guadagna 6,22 punti nella categoria -74 kg e fa un enorme balzo in avanti nel RANKING MONDIALE andandosi a piazzare attorno alla 170ESIMA POSIZIONE MONDIALE della -74 kg💪🏼💪🏼👍🏻🇸🇲.

Direi un buon inizio di mondiale anche se il rammarico della vittoria sfiorata un po’ rimane

Il nostro Ceccaroni con questo mondiale entra nei TOP 70 al mondo!!!💪🏼💪🏼💪🏼🇸🇲..

La posizione precisa sarà definita i primi di luglio appena conclusi i Campionati Mondiali.

L’incontro con l’Uruguaiano sapevamo non sarebbe stato semplice essendo lui il numero 68 del ranking mondiale.

L’incontro é sempre stato in salita x Michi essendo partito in svantaggio e qualche errore di troppo non ci ha permesso di passare il turno.

Se avessimo vinto con l’uruguaiano ci saremmo giocati l’accesso agli ottavi con la testa di serie n.4 il messicano Gutierrez andando a prendere ben 12.70 punti, Michele sarebbe salito sopra la 60esima posizione del ranking mondiale.

Peccato peccato( ne ha invece presi 8,89 di punti😅)… Ma essere tra i primi 70 al mondo direi che un risultato stratosferico per il nostro atleta nostrano Ceccaroni💪🏼💪🏼👍🏻🇸🇲