San Marino. Monorotaia, Michelotti: “Non solo cinesi tra gli interessati”

Insieme si è parlato – come ricorda la nota a firma del Comune di Rimini – di questioni che storicamente legano i territori di Rimini e San Marino come mobilità, turismo ed ambiente. Inoltre le due parti si sono confrontate sulle problematiche comuni e gli impegni nel breve, medio e lungo termine per risolvere tali punti deboli.

Come già affrontato nell’incontro di giovedì con la Regione, tema trattato è stato quello di elevare il livello di sicurezza della Statale 72, che dovrà essere al centro di un incontro congiunto con Anas, senza dimenticare la necessità che prosegua nella fase operativa la realizzazione della rotatoria con la SS 16, su cui si è ormai conclusa anche la fase progettuale esecutiva.

Inoltre, si è parlato anche di approfondire il tema del collegamento tra Rimini ed il Titano tramite un collegamento pubblico. Lo stesso Segretario Michelotti torna a parlare di monorotaia: “Abbiamo vari interessati, soprattutto a livello internazionale – dice Michelotti ai microfoni di San Marino Rtv – ed anche qualche gruppo italiano interessato ad investire nel progetto”.