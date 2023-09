San Marino. Mya Gym: Gara del week end

Ravenna, 23-24 Settembre 2023

-Prima prova regionale del Campionato Cat. Gold junior/senior

-Prima prova regionale del Campionato Individuale di specialità Gold

Mya Gym ha ufficialmente aperto i campionati del secondo tremestre 2023 FGI.

Accompagnate dalla Direttrice Tecnica Serena Sergiani Sabato 23 Settembre nella Cat. Junior 3 Gloria Ambrogiani conquista un 4º posto in classifica generale con delle esecuzioni più che buone!

Nella Cat. Junior 2 Giorgia Mini un po’ sottotono e per via di prestazioni al di sotto delle sue potenzialità si classifica 9a in classifica generale.

Domenica mattina la prima a scendere in pedana gareggiando per la prima volta in specialità è stata Chantal Mularoni allieva 2a fascia; protagonista di un’ottima prova al cerchio che le ha fatto guadagnare un 4º posto su 17 ginnaste in gara e per via di un po’ troppi errori un 11º posto alle clavette.

La giornata è proseguita con le nostre junior

Cat J2: Sofia Ciavatta anche lei alla sua prima gara in specialità conquista un buon 7º posto al cerchio e un 11º posto alle clavette dovuto ad alcuni errori.

Cat J3: Annagiulia Gobbi protagonista di 2 ottime performance si aggiudica un 2º posto alla palla e un 3º posto al cerchio.

Matilde Zanotti alla sua prima gara in specialità conquista un 6º posto alla palla e un 5º posto al cerchio.

La giornata si è conclusa con la senior Rebecca Mini che si ferma ai piedi del podio con un 4º posto alla palla e un 9º posto alle clavette.

Bravissime ragazze!

Le allenatrici sono fiere dei vostri miglioramenti.