San Marino. Nazionale: Allo Stadium la super sfida alla Danimarca 

È la vigilia dell’appuntamento più atteso per la Nazionale di San Marino che oggi affronterà la Danimarca allo Stadium nell’ottavo appuntamento delle qualificazioni ad EURO 2024. Al momento dei sorteggi la squadra scandinava era infatti la testa di serie del gruppo H e questa sera cercherà altri tre punti in un girone piuttosto combattuto (Danimarca prima appaiata con la Slovenia a quota 16, dietro Kazakhstan e Finlandia a 12). I danesi – guidati dal capitano Simon Kjaer che oggi diventerà il giocatore con più presenze con la sua Nazionale – possono anche già festeggiare la qualificazione, battendo i Titani e sperare nel pari tra Finlandia e Kazakhstan.

Di ritorno dalla sfida di sabato scorso con l’Irlanda del Nord, il tecnico dei Titani Fabrizio Costantini analizza la partita di oggi nella consueta conferenza stampa pre-gara: “Ci teniamo a fare bella figura davanti al nostro pubblico, anche se sappiamo di affrontare una delle top nazionali d’Europa. Cercheremo – afferma il CT – di limitare il passivo e di tentare di giocare nella loro metà campo”.

A fianco del tecnico sammarinese presente nella sala stampa dello Stadium anche Elia Benedettini, portiere dei Titani: “Affrontiamo giocatori che ammiriamo e che vediamo in tv nelle grandi partite. Sarebbe per noi una grande soddisfazione cercare di fermarli in ogni modo. Sarà inoltre un onore confrontarsi con un grande portiere come Kasper Schmeichel”.

L’incontro di oggi tra San Marino e Danimarca è in programma alle ore 20:45 al San Marino Stadium (sono previsti oltre 3mila spettatori) con diretta radio-streaming su Titani.tv a partire dalle ore 20:35.

