San Marino. Nel nostro ovile, neanche un belato! … di Emilio Della Balda

In Italia, l’asta per il BTP Valore, un titolo di Stato quinquennale, ha registrato un notevole successo tra i piccoli risparmiatori. Il debito italiano costerà fino ad un massimo del 4,50%. Il titolo assomiglia a quello da me proposto fino a pochi mesi fa per San Marino. Ma il governo sammarinese ha preferito rivolgersi agli speculatori internazionali secretando il contratto che ha un costo del 6,50%.

Ecco come il governo spreca tanti milioni e penalizza i risparmiatori. Nessuno Stato paga come San Marino il debito pubblico.

Nel nostro ovile, neanche un belato!