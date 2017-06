San Marino: nella piazza più bella del Titano “sfida finale” Masterchef tra Cristina e Valerio

Sono stati il vincitore e la finalista di Mastechef 2017. Cristina Nicolini e Valerio Braschi incrociano per la prima volta pentole e fornelli per un pubblico di gourmet e appassionati. Il “Pianello” si trasforma in una grande cucina a vista (mercoledì 28 giugno, ore 20.00), con la regia del pluristellato chef del Ristorante Righi: Luigi Sartini

San Marino, 26 giugno 2017 – Appuntamento da non perdere. Valerio Braschi e Cristina Nicolini, si trasformano per una sera in “cuochi da piazza”. Nella piazza più bella e affascinante di San Marino, con la sua vista mozzafiato sulle Rimini e la riviera, trasformata da Luigi Sartini e in una grande arena/ristorante all’aperto (mercoledì 28 giugno, ore 20.00), i due neo chef cucineranno a vista del pubblico le loro ricette più interessanti e creative. Piatti sottoposti direttamente a palato e valutazione di ogni commensale.

Nel menù ideato da Cristina e Valerio, dopo un aperitivo e stuzzichini di benvenuto, trovano posto quattro portate. Gamberi rossi su letto di burrata con chutney di pesca e albicocca e pop com alla paprica, seguiti da riso croccante con seppia in doppia consistenza e clorofilla di prezzemolo. Spazio, poi, per unmerluzzo con gelato alle cipolle e terra alle olive e dolce finale rappresentato da una cheesecake destrutturata. Gran finale con buffet di frutta e piccola pasticceria.

Ad accompagnare la cena le etichette di un grande cantina tricolore, la piemontese “La Scolca”. Insieme al suo “Cortese – Gavi Villa”, i piatti saranno abbinati alle loro diverse tipologie di bollicine: Brut, Brut Pas Dosé, e millesimato.

A presentare la serata, raccontare i piatti e le emozioni dei protagonisti, la voce più conosciuta e apprezzata di “Radio San Marino”, il Dj Chicco Giuliani.

“Cristina e Valerio hanno trasformato la loro passione e talento in professione. Cristina lavora già da un paio di mesi nella mia brigata di cucina e Valerio credo che inizierà il suo cammino lavorativo con un grande collega come Igles Corelli – spiega Luigi Sartini – la nostra serata non è una gara, ma un momento di piacere e convivialità, un’occasione in cui potranno esprimere liberamente la loro idea di cucina. Sarà la prima volta in cui tutti e due presenteranno senza mediazioni i loro piatti a un grande numero di persone”.

Costo della cena 65 euro a persona (acqua e vini inclusi). Necessaria prenotazione Info e prenotazioni: info@ristoranterighi.com tel. 0549911196

In caso di pioggia la cena si svolgerà nei saloni del centro congressi Kursaal (Viale John Fitzgerald Kennedy, 17)

N.B. accrediti stampa per la serata:

carlobozzo@hotmail.com – 3355778445