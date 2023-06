La rete del momentaneo 1-2 di Barretta non basta al Tre Penne per festeggiare un risultato positivo in Islanda. Nella semifinale del Turno Preliminare di Champions League il Breidablik si impone 7-1, ottenendo un successo fin troppo largo per quanto visto in campo. I campioni di San Marino ci riproveranno al Q2 di Conference League!