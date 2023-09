SAN MARINO. ”NO ASSOCIAZIONE ALLA UNIONE EUROPEA”, NASCE IL GRUPPO DI LAVORO

Dopo la pubblicazione del mio editoriale riguardante i rischi connessi a una scelta inconsapevole da parte dei cittadini, che forzatamente dovranno rispettare un trattato per l’associazione di San Marino all’Unione Europea firmato da altri e senza che possano dire nulla ed esprimere la loro opinione, ho ricevuto numerosi messaggi, telefonate e incontri in strada e nei posti pubblici con persone che condividono le mie preoccupazioni e timori su questa decisione avventata e priva di senso per il nostro Paese.

Ero sinceramente sorpreso dalla diffusione di questo mio editoriale pubblicato sia su GiornaleSM che su REPUBBLICASM, che ringrazio, e dalla vasta condivisione delle mie opinioni tra la cittadinanza. È evidente che il tema dell’associazione di San Marino all’UE suscita grande interesse e ansia tra molti cittadini, alcuni dei quali prevedono la fine dello stato così come lo conosciamo oggi.

Molti di loro mi hanno chiesto con forza di avviare una raccolta firme contro questa associazione all’UE, al fine di indire un referendum per consentire alla popolazione di esprimere il proprio parere su questa questione cruciale.

Condivido appieno questa volontà diffusa tra tantissimi sammarinesi, che è anche la mia.

Pertanto, intendo costituire un team, un gruppo di lavoro, che possa impegnarsi nella raccolta firme in vista di un possibile ricorso alle urne referendarie ed essere un primo nucleo di persone che fieramente potranno combattere contro questa svendita di San Marino.

Ricordiamoci sempre che il potere risiede nel popolo e non deve essere nelle mani esclusive dei politici o di funzionari di qualsiasi genere.

Chiunque voglia aderire a questa iniziativa, ovvero far parte di questo gruppo di lavoro, può inviare un messaggio tramite

WhatsApp al numero 337.1006927 (solo messaggi)

A breve costituiremo questo gruppo di lavoro.

A presto,

Marco Severini