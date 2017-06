San Marino. Oggi finisce il Mondiale per la Nazionale Sammarinese di Taekwondo

Oggi finisce il Mondiale per la Nazionale Sammarinese di TAEKWONDO con Luca Ghiotti nella -68kg, l’atleta più giovane del Team Senior Bianchi Azzurro.

Dopo questa prestazione ed a chiusura sei Mondiale il TAEKWONDO San Marino vanta ben 4 atleti dentro ai premi 200 al Mondo!!!…

Infatti anche Luca sale sopra la 200 esima posizione del ranking mondiale.

Con:

– Ceccaroni (il Capitano del Team Bianco-azzurro) alla 70-esima pos. della -68kg

– Maiani alla 100-esima pos. della -74 kg

– Borgagni alla 176-esima pos. della -74 kg

– Ghiotti alla 200-esima pos. della -58 kg

e con i junior a cadetti che stanno crescendo velocemente dietro al Team Senior che sta risalendo il ranking mondiale con altissime ambizioni.

Ma veniamo all’incontro di Luca col Nazionale Camerunense…

É subito Partito in vantaggio Luca di 3 punti per un calcio al viso dell’avversario, poi però non é riuscito a mantenere il vantaggio ed il Camerunense ha preso un po’ di vantaggio, anche con qualche scorrettezza, infatti ha preso ben 6 ammonizioni (teniamo conto che il massimo in un match sono 10 oltre le quali l’avversario vince l’incontro!!).

Poi il gap raggiunto dall’atleta di colore rispetto a Luca non siamo più riusciti a colmarlo nostro malgrado.

Peccato perché oggi Luca ha fatto un’ottima competizione tenendo conto che compete in un MONDIALE Senior non avendo lui ancora compiuto 18 anni.

In qualsiasi modo anche Luca ha guadagnato punti preziosi per la classifica mondiale portandolo sotto la posizione 200 della categoria -58kg.

Direi ottima esperienza per il Team del TAEKWONDO San Marino e soprattutto punti preziosi per la classifica mondiale in vista dei GIOCHI del Mediterraneo 2018, GIOCHI OLIMPICI 2020 e GIOCHI dei piccoli stati 2021.