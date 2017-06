San Marino. Ogni previsione si è drammaticamente avverata. Resta solo la piazza

Cari sammarinesi, pensano proprio che avete l’anello al naso. Addirittura sulla stampa ora c’è chi spinge per farvi ingoiare gli investimenti arabi. Investimenti che fino a ieri venivano smentiti e tacciati di essere la solita bugia della opposizione… Oggi invece vogliono farvi credere che se vengono gli arabi significa che il Paese ha ancora appeal. Certo, le macerie di questa Repubblica hanno effettivamente un grosso appeal perché il Titano con i suoi problemi, il suo rating sempre più basso, la sua disoccupazione, le sue banche e aziende che chiudono eccetera eccetera, vale più da morto che da vivo. Per gli speculatori naturalmente. E’ comunque notizia di queste ore che il ministro degli Esteri del Qatar ha respinto la lista di 13 condizioni imposta da Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain per l’abolizione delle sanzioni contro Doha definendola “irrealistica”. Tra le richieste anche la chiusura della tv Al Jazeera e l’interruzione dei rapporti con l’Iran. Per il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, è esclusa una escalation militare della crisi, ma lo stato nel Golfo rischia l’isolamento. Questi sono i fatti. Avete notato che tutte – ma proprio tutte – le congetture fatte in questi mesi si sono drammaticamente avverate? Altro che complotti! Eppure c’è chi continua a provare a sviare la vostra attenzione, anche col controllo dei media. Presto resteremo con due giornali sammarinesi soltanto… chissà se anche questa previsione sarà rispettata? Quando accadrà vi sveleremo tutti i retroscena, perché nulla accade per caso, anzi tutto quello che sta avvenendo è premeditato. Resta solo la piazza prima che sia troppo tardi. Opposizione, sveglia! Voi avete in mano il salvataggio del Paese. Solo voi.