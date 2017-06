San Marino. Olnano estate park: ecco il programma completo

OLNANO ESTATE PARK

1 – 9 Luglio 2017

PARCO LAIALA SERRAVALLE – Repubblica di San Marino

Una settimana di eventi, raduni, film, mostre, musica, spettacoli, cene, gastronomia.

Una serata nel Centro Storico di Serravalle e le altre immersi nel verde del Parco Laiala

Nelle serate dal 1 al 9 luglio ritorna OLNANO ESTATE che è da sempre occasione d’incontro per tutti. Quest’anno, nella sua ventunesima edizione, si svilupperà negli spazi esterni alla Casa Laiala, a fianco del parco Laiala a Serravalle (ad esclusione del lunedì 3 luglio che si svolgerà nel centro storico di Serravalle).

Promotori dell’iniziativa sono: il Centro Sociale S. Andrea, la Fondazione Ritrovo dei Lavoratori di Serravalle, la Giunta di Castello di Serravalle patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura (con la collaborazione di altre realtà) da sempre impegnati nell’offrire momenti di sana ricreazione e socializzazione per tutta la popolazione.

In tutti gli organizzatori c’è il desiderio di valorizzare le bellezze del proprio paese per farlo conoscere ed apprezzare anche ai partecipanti del Raduno Fiat 500 provenienti da tutta Italia, alle persone dell’entroterra ed ai turisti presenti in riviera.

Nelle due giornate conclusive della manifestazione, sabato 8 e domenica 9 Luglio, si terrà il 19° RADUNO INTERNAZIONALE DELLE FIAT 500 Memorial Enrico Terenzi promosso unitamente al Club Fiat 500 di San Marino, il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e la collaborazione dell’Ufficio di Stato per il Turismo, si attendono da tutta Italia l’arrivo degli appassionati della mitica Fiat 500.

In modo particolare preme sottolineare che il “cuore pulsante” che rende possibile tutto questo sono le persone volontarie che mettono a disposizione tempo, capacità e passione nei diversi servizi necessari alla realizzazione di Olnano Estate, una grande testimonianza di come donando se stessi e il proprio tempo si contribuisce alla realizzazione di un mondo migliore. Ma anche come una virtuosa sinergia tra realtà presenti nel territorio e istituzioni pubbliche, in questo caso la Giunta di Castello di Serravalle, porta a realizzare manifestazioni importanti per tutto il Paese.

Infine un ringraziamento a coloro che collaborano alla riuscita dell’evento:

agli Operatori Economici e gli Istituti Bancari che con il loro contributo aiutano a coprire parte delle spese, la squadra manifestazioni dell’A.A.S.L.P., l’A.A.S.S., l’Ufficio di Stato per il Turismo, gli Istituti Culturali, la Gendarmeria, la Polizia Civile, l’U.G.R.A.A., la Parrocchia di Serravalle, il Centro di Solidarietà San Marino, MTB San Marino e tutti coloro che in ogni modo si adoperano al buon esito di Olnano Estate.

Per informazioni: Centro Sociale S. Andrea – e mail csandrea@alice.sm

3357348847 – anche su Facebook Centro Sociale S. Andrea

Programma Olnano Estate 2017 con ingresso libero:

Programma:

Sabato 1 Luglio • Parco Laiala

FESTA MTB

Gara di MTB valevole per l’assegnazione della Maglia di Campione Sammarinese

San Marino MTB invita tutti i tesserati, i simpatizzanti, gli amici biker e le loro famiglie ad una giornata di festa della MTB

ore 14,30 Ritrovo, iscrizioni e ricognizione percorso

ore 15,30 Partenza gara XCO, a seguire premiazioni

ore 17,00 Bimbi in Bici! Percorso per i più piccoli

ore 17,30 Ristoro e merenda

ore 19,00 Apertura Stand Gastronomici – Cena Insieme

ore 20,30 Animazioni e Musica

Lunedì 3 Luglio • Piazza Ritrovo dei lavoratori Centro Storico

La Fondazione Ritrovo Lavoratori di Serravalle

Musica & comicità

ore 21.30 – Musica con il gruppo Elisa Quartet

Elisa Tordi – voce, Luciano Selva – basso, Marco Mino – sax, Tiziano Conti – batteria, Pietro Cevoli – tastiera, special guest Riccardo Amici – chitarra

E la comicità con Gianni Bardi in “Dico delle Robe”

Al termine cocomero per tutti

Martedì 4 Luglio • Esterno casa Laiala (coperto da tendone)

Una serata per rivivere LE MIGLIORI ESTATI DELLA NOSTRA VITA

trascorse nei campeggi e nella colonia e dei bei momenti vissuti con Don Peppino

In occasione dei 50 anni della Colonia di Chiusi della Verna

Ore 19,30 – inaugurazione delle mostre allestite

Ore 20,00 – CENA IN COMPAGNIA

Per prenotazioni entro il 2 luglio al 335 7348847

Cena con primo, tagliere fantasia di salumi, piadina, formaggio, contorni e bevande (12 euro adulti / 10 euro bambini) parole e immagini dei campeggi e della Colonia di Chiusi della Verna

Mercoledì 5 Luglio • Esterno casa Laiala (coperto da tendone)

BALLIAMO INSIEME

Ore 19,00 – Apertura Stand Gastronomico – CENA al parco

Ore 19,30 – AperiCena con il fotografo di Serravalle Simone Maria Fiorani

Immagini e parole su Serravalle e San Marino presentazione del volume con le sue foto

Ore 21,30 – Gruppo Spettacolo e scuola di ballo RIMINI DANCE COMPANY

Giovedì 6 luglio • Esterno casa Laiala (coperto da tendone)

Ore 19,00 – Apertura Stand Gastronomico – CENA al parco

Ore 21 – Presentazione della 2°edizione del CINEFORUM FILM FESTIVAL 2017

Ore 21,15 – Videoproiezione del film: BENVENUTI … MA NON TROPPO

Una piacevole commedia francese

Trama: durante un inverno molto rigido, il governo francese emana un decreto con il quale obbliga i cittadini con gli alloggi più ampi ad accogliere nelle loro case i concittadini in situazione precaria. Ciò porterà il panico in ogni piano di un lussuoso palazzo della capitale.

Il film affronta, coi toni della commedia e ricorrendo al paradosso, questa situazione tutta “particolare”.

Venerdì 7 luglio • Esterno casa Laiala (coperto da tendone)

Family Day….una festa a dimensione di famiglia

Ore 17,30 – 22,30

MERCATINO DEI RAGAZZI – Giochi, giornalini, Gadget, Sorpresine, Peluche, Oggetti Curiosi, Album, Carte Telefoniche, Figurine, Tappi, Cartoline, ecc…

Per tutti i bambini e ragazzi che desiderano scambiare o vendere i loro oggetti è possibile prenotare lo spazio: 335 7348847 (tavolo e sedie sono messe a disposizione dall’organizzazione)

Ore 19,00 – Apertura Stand Gastronomico – CENA al parco

Ore 21,15 Videoproiezione del cartone animato: TROLLS

Coloratissimi, canterini e pieni di energia, i protagonisti del film Trolls trovano sempre un motivo per essere felici e per contagiare allegria. Anche quando incombono i terribili Bergen, giganti depressi che li inseguono per divorarli, loro tentano di non perdere mai il buonumore, la fiducia nel prossimo, la speranza.

Sabato 8 Luglio • Esterno casa Laiala (coperto da tendone)

Ore 18,30 – Arrivo e esposizione Fiat 500 partecipanti al 19° Raduno

Ore 19,00 – Apertura Stand Gastronomico – CENA al parco

Ore 20,30 – Musica e ballo con l’Orchestra Gian Franco Azzalli

Domenica 9 Luglio

Piazzale Cava degli Umbri (P.7) San Marino

Ore 8,30/12,00 – 19° Raduno Internazionale Fiat 500

Esterno casa Laiala (coperto da tendone)

Ore 17,30 – Musica e ballo con l’Orchestra Nuova Romagna Folk

Ore 19,00 – Apertura Stand Gastronomici – CENA al parco

Ore 20,30 – Musica e ballo con l’Orchestra Nuova Romagna Folk

STAND GASTRONOMICO OLNANO ESTATE

CASA LAIALA SERRAVALLE

1 luglio e dal 4 al 9 luglio ore 19.00/22.30

Con PRIMI PIATTI e PIADINE FARCITE … e cassoni, crostini, patatine fritte, pizza al taglio, prosciutto e melone, cocomero, bibite, acqua e vino e …..

MOSTRE

Dal 4 al 9 luglio dalle 19,30 alle 22,30 alla Casa Laiala sarà possibile visitare le

“LORETO: RELAZIONI DI UN TURISMO RELIGIOSO” Le immagini del fotografo Marco Guidi che hanno come protagoniste le persone, ma allo stesso tempo il rapporto e l’amicizia che si crea tra giovani e anziani, tra uomini e donne di fede e malati durante il pellegrinaggio a Loreto promosso ogni anno dall’USTAL

“LE MIGLIORI ESTATI DELLA NOSTRA VITA”

Le fotografie dei campeggi, della colonia e dei bei momenti vissuti con Don Peppino

In occasione dei 50 anni della Colonia di Chiusi della Verna

MOSTRA SCAMBIO di LIBRI, DISCHI, DVD e OGGETTI VINTAGE

Dal 4 al 9 luglio dalle 19,30 alle 22,30