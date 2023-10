San Marino. Oltre 100 partecipanti alla prima edizione del “Q4 E-commerce Summit 2023”. Online il webinar dell’evento

Si è svolto il 28 settembre scorso al San Marino Outlet Experience la prima edizione del “Q4 E-commerce Summit”. Presenti in sala oltre 100 partecipanti tra imprenditori ed e-commerce manager di aziende locali per due ore intensive di formazione con Filippo Bacciocchi (Marketing Manager di diverse realtà in ambito digitale tra cui The Strategy, The Space e Tellem.) e Niccolò Forcellini (Fondatore e CEO di The Space). “Quest’anno – dichiara Filippo Bacciocchi – abbiamo deciso di concentrarci su un tema specifico per sottolineare l’estrema importanza che ha sul fatturato 2023 proprio l’ultimo quadrimestre dell’anno. Abbiamo mostrato cosa è possibile fare adesso sia per chi parte da zero e sia per chi ha attività già consolidate mostrando cosa funziona oggi nel mondo degli e-commerce con diciotto consigli e strategie vincenti e decine di tattiche testate quotidianamente dal nostro team di professionisti specializzati in e-commerce in tanti settori merceologici”. Le statistiche parlano chiaro.

“Due regali su tre sono acquistati online nel mese di novembre – afferma Niccolò Forcellini. Il successo per il Black Friday, Cyber Monday e il Natale si pianifica in questo mese per cui abbiamo messo in evidenza gli otto errori da non commettere nelle prossime settimane. In quali ambiti? Per il Black Friday, ad esempio, secondo Zippia, i principali canali in cui gli acquirenti cercano le offerte per il Black Friday sono Google (36%), Social Media (25%) e sito aziendale (19%). L’evento nell’ultimo biennio ha riscontrato un aumento costante nell’utilizzo dei dispositivi mobile a discapito di quelli desktop tuttavia non va dimenticato che il desktop è avere ancora il maggior tasso di conversione: 5,6% contro 3,3% del mobile”.

L’evento formativo si è concluso con la possibilità per i partecipanti di sfruttare una finestra d’ingresso aperta a condizioni molto agevolate fino al 10 di ottobre per ricevere una consulenza gratuita, un briefing strategico e un piano personalizzato di lavoro da parte del team di professionisti del gruppo di “The Space” per lanciare, o rilanciare, il proprio e- commerce.

Il link al webinar dell’evento è: https://www.thestrategysm.com/webinar-gratuito-q4-per- ecommerce-lp-con-calendly/