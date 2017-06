San Marino. Ottavo appuntamento per il campionato del mondo di Rally

Il “circo” del Campionato Mondiale Rally 2017 si ritrova per il suo ottavo appuntamento stagionale, ancora una volta a Mikolajki, la cittadina posta nel Nord Est della Polonia divisa in due dal Lago Śniardwy che da diversi anni ospita il Rally di Polonia, giunto alla sua 74.edizione.

E’ un rally molto atteso perché da sempre caratterizzato da fondi sterrati velocissimi che saranno affrontati per la prima volta dalle vetture WRC in configurazione 2017, più potenti (80 cavalli) e più veloci di quelle degli scorsi anni: se già hanno preoccupato le velocità medie elevate del Rally di Svezia arrivando a fare annullare le prove più veloci, c’è perlomeno curiosità dei primi riscontri velocistici delle prove speciali polacche.

Squadre ufficiali al gran completo che schierano ognuna tre vetture: per la Ford, rappresentata dal team privato inglese M-Sport, ci saranno Sebastien Ogier, Ott Tanak e Elfyn Evans, per la Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Hayden Paddon e Dani Sordo. In casa Toyota oltre a Jari-Matti Latvala e Juho Hanninen, si conferma il giovane finlandese Esapekka Lappi, che è stato uno dei protagonisti assoluti al Rally Italia Sardegna, dove ha vinto le sue prime prove speciali. Citroen Racing conferma anche nella gara polacca il rientrante Andreas Mikkelsen, vincitore dell’edizione 2016: questa volta a farne le spese sarà provvisoriamente il forte ma quest’anno troppo falloso Kris Meeke che lascia il posto a Stephane Lefebvre mentre è confermato il regolare e sempre più competitivo Craig Breen.

Concludono il folto schieramento delle WRC 2017, il norvegese Mads Ostberg ed il giovane finlandese Teemu Suninen che proviene dalle WRC-2. Entrambi sono schierati con la Ford Fiesta WRC di M-Sport.

La gara polacca, formata da ben 23 prove speciali tutte su fondo sterrato per complessivi 320 km di tratti cronometrati, inizierà giovedì sera con la prova spettacolo cittadina, per concludersi nel primo pomeriggio di domenica.

Nella classifica generale di campionato, prima del Rally di Polonia, al comando Sebastien Ogier (Ford) con 141 punti, davanti a Thierry Neuville (Hyundai) con 123 punti conquistati. Seguono Ott Tanak (108 punti – Ford) e Jari-Matti Latvala (107 punti – Toyota).