San Marino ottiene lo status di paese di categoria 1 da parte dell’Ente Federale degli Stati Uniti d’America

San Marino, 27 giugno 2023 – La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio con delega ai trasporti è lieta di annunciare che l’audit formale IASA – International Aviation Safety Assessment Program, a cui l’Autorità per l’Aviazione Civile della Repubblica di San Marino è stata sottoposta nell’agosto scorso da parte della Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti d’America, ha avuto esito positivo, determinando la piena conformità ai requisiti e agli standard di sicurezza aerea prescritti dall’Organizzazione per l’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e ammettendo la Repubblica di San Marino nella lista di Paesi a Categoria 1, status che consentirà alle compagnie aeree sammarinesi di operare commercialmente ed espandere i propri servizi verso gli Stati Uniti.