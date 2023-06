San Marino. Ottimi risultati per la Scuderia San Marino lo scorso weekend

Per la pista, al circuito Paul Ricard si è svolto il secondo appuntamento del GT4 European Series con Massimiliano Tresoldi e Davide Meloni ai quali sfugge per poco il podio di classe. In Gara 2, dopo un primo tratto disputato dal pilota italiano, la scelta di mantenere le gomme per l’asciutto si rivela controcorrente e fa slittare l’equipaggio del W&D Racing Team al quinto posto di classe Am.

Vittoria in Gara 1 e 2 per Luciano e Donovan Privitelio nella LCCup, mentre Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini sono quinti nella Pro-Am in gara 1, mentre in gara 2 ottengono il terzo gradino del podio.

Nulla da fare per Mattia Drudi, che si ritira nel Fanatec GT insieme a Riccardo Feller

Per il Rally, l’equipaggio Bergamin e Ventoso al via al Rally Italia Sardegna si ritirano dopo la ps3 per rottura dell’idroguida e successivo problema alla ventola di raffreddamento del motore. Al Campagnolo Rally Storico 11° posto assoluto di Mazza Nemo/Cavalli Marco, che ottengono il 2° posto di classe G2/H1, 45° assoluto Enrico Ercolani Volta con Samuele Pellegrino.

Esperienza in terra svizzera per Daiana Darderi al Rallye du Chablasis, la naviga della Scuderia San Marino chiude 12° assoluta insieme a Stefano Mella.

Nei Kart Lorenzo Cheli nel campionato Easykart 100cc ottiene il quinto posto in qualifica, mantenuto in sprint race e 7 posizione finale. Nel campionato Rotax Max a podio Marchioro Giacomo (3°) e 5° Pedini Amati Alessandro che recupera ben nove posizioni rispetto a Gara 1. Lorenzo Leardini 11° nel Esaykart 60.