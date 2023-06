San Marino. Panathlon Club San Marino, conviviale di Giugno

Il Panathlon Club San Marino, come da tradizione, ha celebrato la propria conviviale del mese di Giugno ospitando alcuni dei protagonisti della prolifica partecipazione della nostra Repubblica ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa svoltesi a Malta. Erano presenti la Capo delegazione MAHENA ABBATI, Il Presidente della Federazione Tennistavolo,STEFANO PIVA in rappresentanza del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, il Presidente della Federazione Nuoto, MARCO GIANCARLO ROSSINI, il Presidente della Federazione Rugby, DAVIDE GIARDI. La delegazione degli atleti protagonisti dei Giochi, nonché medagliati, era composta da ALESSANDRO REBOSIO e ARIANNA VALLONI (Nuoto) e da ALESSANDRO GASPERONI e ALESSANDRA GASPARELLI (Atletica Leggera). Nel suo intervento di saluto il Presidente, Leo Achilli, ha ringraziato di cuore i presenti per la loro disponibilità e si è complimentato con tutti i partecipanti ai Giochi di Malta 2023 in primis per gli ottimi risultati conseguiti (22 medaglie in totale) ma soprattutto per la serietà, la professionalità lodando la dedizione e l’orgoglio di rappresentare la nostra Repubblica. E’ stato ricordato che i Giochi dei Piccoli Stati d’Europa sono nati, nel 1985, per una geniale intuizione dell’allora Presidente del CONS, il compianto Domenico Bruschi, tra l’altro Socio fondatore del Panathlon Club di San Marino. Il Consigliere Stefano Piva, nel suo indirizzo di saluto, dopo essersi complimentato con tutti coloro che hanno partecipato ai Giochi con dedizione e senso di responsabilità, ha confermato l’impegno del Comitato Olimpico nel proseguire nella propria volontà di far crescere il mondo sportivo sammarinese verso livelli sempre più alti di eccellenza e credibilità internazionale. Molto interessante è stato il sintetico resoconto della Capo delegazione, Mahena Abbati, la quale con molto garbo e simpatia ha raccontato l’entusiasmo per le medaglie conquistate (addirittura 7 il primo giorno !) ma anche il rammarico e la riconoscenza per i ragazzi che hanno onorato l’impegno anche senza aver vinto medaglie. Ha lodato il magnifico spirito di gruppo dei ragazzi che ha saputo far fronte anche a qualche problema organizzativo. Anche gli atleti presenti, sollecitati dai Soci presenti, hanno testimoniato le loro imprese sportive, l’entusiasmo per le medaglie vinte e l’orgoglio di rappresentare la nostra millenaria Repubblica e l’impegno per migliorarsi ancora tenendo sempre presente i principi della lealtà e dell’etica sportiva.

San Marino, 20/06/2023

Panathlon Club San Marino