San Marino. Paolo Forcellini sulle panchine rosse e sull’assoluzione di un pakistano reo di aver picchiato la moglie ripetutamente

Si spreca tempo e denaro per posizionare le panchine rosse ,di seminare scarpe col tacco a spillo colorate di rosso per le piazze, organizzare fiaccolate incontri, spettacoli, concerti contro la “Violenza alle Donne”. poi un magistrato assolve un Pakistano andato sotto giudizio per aver ripetutamente picchiato le moglie. Motivazione: FA PARTE DELLA LORO CULTURA- Questa una ulteriore dimostrazione di cosa sia la magistratura in Italia delle toghe rosse.

Nonostante tutta questa mobibitazione i femminicidi in Italia aumentano in modo esponenziale. Nel 2023 per ora già uno ogni 3 giorni. Certe manifestazioni si rendono inutili, ci vuole ben altro per contrastare questo vigliacco fenomeno. Ma i buonisti saranno d’accordo?-

Paolo Forcellini