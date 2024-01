San Marino. PDCS: I CONTENUTI AL CENTRO DEL CONFRONTO. Continuità e stabilità sono gli obiettivi da perseguire 

La Direzione del PDCS si è riunita nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio, per l’analisi dell’attuale situazione politica. Di fronte alla fluidità dell’attuale situazione politica, che mostra improvvisi movimenti e accordi anche in prospettiva elettorale, il PDCS avverte la necessità di rimarcare con forza quello che considera un punto fermo imprescindibile: la centralità dei contenuti rispetto ai tatticismi, in linea con i propri valori, che da 75 anni vede il partito improntato ad una visione responsabile della politica.

Questa responsabilità ha spinto la DC, anche durante l’attuale legislatura, ad agire sulla base di un’agenda comune che desse priorità a concretizzare proposte, idee, ed obiettivi utili al bene del Paese.

Il PDCS ritiene necessario dare continuità al lavoro ed al percorso avviato da questo Governo e dalla maggioranza che, dal 2019 ad oggi, ha faticosamente ricostruito e garantito stabilità al Paese dopo un periodo di forte incertezza e crisi.

Gli sforzi compiuti hanno permesso di mettere finalmente in sicurezza il nostro assetto finanziario ed economico, di dare risposte alle esigenze di famiglie, imprese, lavoratori e delle fasce più deboli della popolazione, di proiettare la Repubblica verso un futuro di sviluppo e rilancio sul panorama internazionale, che hanno avuto il loro apice nel perfezionamento dell’accordo di associazione con l’Ue.

In questi anni il Paese è tornato a correre, ha visto crescere la propria occupazione, il proprio PIL, e può guardare con fiducia, ottimismo e senza più timori alle sfide che lo attendono.

La Direzione del PDCS ritiene tale continuità prioritaria, anche in vista del dialogo con i partiti della maggioranza e al di fuori di essa.

La Direzione ha dato mandato al gruppo dirigente di proseguire i confronti con le forze politiche, cominciando dagli alleati che sostengono l’attuale maggioranza, e allargando il raggio di azione alle altre forze che vorranno misurarsi su un progetto in linea con gli obiettivi di continuità e stabilità ritenuti prioritari dal PDCS e dal Paese.

L’Ufficio Stampa PDCS