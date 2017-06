San Marino. Non perdere l’evento enogastronomico-musicale in Piazza

MUSIC, SHOWS &

Mercoledì 12 luglio

CONVIVIO _ Un evento enogastronomico-musicale, nella suggestiva P.zza della Libertà che coinvolgerà 5 Ristoranti del centro storico (Righi – Cesare – Laminona – La Terrazza – La Fratta) e vedrà al lavoro i loro 5 Chef in straordinari show cooking sul palco allestito in piazza.

Protagonista anche la musica con Swing Cooking Show, il progetto live in cui la buona musica e il buon cibo made in Italy si incontrano in una combinazione esplosiva. Gli Swingredients suonano brani originali e cover in stile swing mentre, al lavoro dietro ai fornelli, lo chef di turno svela i propri segreti al ‘maestro di cerimonie’ Big Bengi.

