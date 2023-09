San Marino. Pieno sostegno al Comites San Marino da parte del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha incontrato nei giorni scorsi in videoconferenza Michele Schiavone, Segretario Generale del CGIE per fare il punto sulle prossime iniziative che il comitato che rappresenta gli italiani a San Marino intende mettere in campo.

Il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE), istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368, è eletto direttamente dai componenti dei Comites nel mondo e si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 eletti direttamente all’estero e 20 di nomina governativa. Si tratta di un organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi che interessano le comunità all’estero, per cui è fondamentale per il loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni italiane all’estero.

Dopo essersi complimentato con il Segretario Generale Schiavone per la sua rielezione, avvenuta il 19 giugno scorso, il Presidente del Comites San Marino ha fatto un breve riepilogo delle attività ultimamente svolte, tra cui la raccolta firme per l’Istanza d’Arengo, con cui si chiede di eliminare dalla normativa vigente la rinuncia alla cittadinanza di origine come condizione per essere naturalizzati sammarinesi. L’istanza verrà presentata, come prevede la procedura, durante l’insediamento dei nuovi Capitani Reggenti, il prossimo 1° ottobre.

Entusiasta il Segretario Generale del CGIE per il dinamismo e l’intraprendenza dimostrati dal Comites San Marino, a cui egli ha garantito la massima collaborazione ed il pieno sostegno.

