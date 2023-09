San Marino. “Prezioso come la vita”, asta di gioielli in favore di San Patrignano

Il 30 settembre la gioielleria Arzilli di San Marino metterà all’asta in favore della comunità i gioielli della Prof.ssa Maria Teresa De Marco, vedova Caputo, come da sua volontà testamentaria

“Prezioso come la vita”, un’asta di gioielli in favore di San Patrignano. È quella che si terrà sabato 30 settembre presso la gioielleria Arzilli di San Marino, quando saranno battuti i 65 preziosi che la Prof.ssa Maria Teresa De Marco ha lasciato al suo gioielliere Giuseppe Arzilli con la volontà testamentaria che quanto ricavato attraverso la messa all’asta andasse in beneficenza.

È così che Giuseppe Arzilli ha scelto di donare quanto ricaverà con l’asta alla comunità San Patrignano che conosce da tempo: “Quando ho avuto notizia della volontà testamentaria della Prof.ssa De Marco, ho pensato a San Patrignano. Maria Teresa nel suo testamento mi ha affidato i gioielli e gli orologi e ha chiesto espressamente di metterli all’asta, a mia scelta, in favore di una realtà sociale meritevole. Fin da subito ho pensato alla Comunità San Patrignano, conoscendo bene il suo impegno verso i giovani di tutta Italia e anche di San Marino e la sua serietà oltre all’amicizia storica che ci collega”

Quanto ricavato dagli oggetti preziosi andrà a sostegno della realizzazione di 300 nuovi posti letto nell’area storica della comunità. “Si tratta di un progetto molto importante per noi per riqualificare una delle prime aree sorte a San Patrignano e dare la possibilità a tanti altri ragazzi di essere accolti in comunità – spiega Roberto Bezzi, presidente cooperativa agricola San Patrignano – Un ringraziamento speciale alla dottoressa De Marco per la sua generosità e a Giuseppe Arzilli per aver pensato a noi”.

Per volere della Prof.ssa Maria Teresa De Marco l’asta sarà pubblica, quindi chiunque potrà partecipare registrandosi al sito asta.arzilli.com. Per maggiori informazioni 0541.362111 o [email protected]