San Marino. Processo Conto Mazzini, lette le sentenze di primo grado! Assolti Frisoni, Guidi, Lenzi e Giuseppe Moretti condannati tutti gli altri.

Claudio Podeschi – 8 anni di condanna alla prigionia ; multa di 9mila euro, interdizione di 5 anni dai pubblici uffici e dai diritti politici, confisca delle somme oggetto di sequestro per 453.006,77 euro oltre alla confisca di denaro beni o altre utilità nella sua disponibilità per 12.369.111,95 euro.

“Le sentenze verrano lette non prima di giovedì 29 giugno, alle 14.30” era quanto il Commissario della Legge Avv. Gilberto Felici aveva detto nell’ultima udienza del procedimento denominato Conto Mazzini e così è stato! Alle 14.50 il Commissario Felici è entrato in aula e ha proceduto alla lettura delle sentenza del processo denominato ”Conto Mazzini”.

Fiorenzo Stolfi – 7 anni e 6 mesi di prigionia, 9mila euro di multa a giorni, 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici, confisca delle somme oggetto di sequestro (2.120.119,64 euro) oltre alla condanna alla confisca di denaro, beni o utilità fino a alla somma di 772.558,55 euro.

Pier Marino Menicucci – 4 anni e 3 mesi di prigionia, 1.500 mila euro di multa, 2 anni e 6 mesi di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici, confisca delle somme oggetto di sequestro per 101.900 euro e gli immobili siti sia in urbino che a San Marino (in leasing) oltre alla condanna alla confisca di denaro, beni o utilità fino a 188.000 euro.

Pier Marino Mularoni – 5 anni di prigionia, 2.500 mila euro di multa, 3 anni di interdizione dai pubblici e politici, confisca delle somme oggetto di sequestro pari a 63.336,65 euro oltre alla condanna alla confisca di denaro, beni o utilità fino a 386.764,29 euro. dell’immobile di bologna e del 25% di Ibis immobiliare

Giovanni Lonfernini – 4 anni e 3 mesi di prigionia, 1.500 mila euro di multa, 2 anni e mesi 6 di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici, confisca delle somme oggetto di sequestro del decreto del 28.11.2014.

Gian Marco Marcucci – 5 anni e 3 mesi di prigionia, 4.500 mila euro di multa, interdizione di 3 anni e 6 mesi dai pubblici uffici e dai diritti politici, confisca delle somme oggetto di sequestro pari a 524.643,64 oltre alla condanna alla confisca di denaro, beni o utilità fino alla cifra di 141.085,54 euro.

Pietro Silva – 7 anni e 6 mesi di prigionia, 7.500 mila euro di multa di giorni, interdizione di 4 anni e mesi 6 dai pubblici uffici e dai diritti politici, condanna alla confisca di denaro, beni o utilità fino alla cifra di di euro. 10.322.118,72