San Marino. PROCESSO CONTO MAZZINI. Testimonianza Stefano Macina: ”Davano soldi al partito ma non chiedevano nulla in cambio”

DOMANDA – Questo patto era scritto?

IMPUTATO (MACINA) – No.

DOMANDA – Non era scritto?

IMPUTATO (MACINA) – No, patti politici…

DOMANDA – Aveva partecipato Roberti a questo patto oppure no? IMPUTATO (MACINA) – No, no.

DOMANDA – Senta, quindi lei mi assicura o quantomeno afferma che Felici non fece riferimento ad una sorta di corrispettività di quel contributo rispetto a scelte fatte dalla sua segreteria?

IMPUTATO (MACINA) – Non mi risulta, assolutamente.

DOMANDA – Non glielo disse?

IMPUTATO (MACINA) – Non me lo disse, no.

Fine parte terza