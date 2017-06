San Marino. Prodi, gli arabi e Pragmata: le coincidenze non si fermano

Maledette coincidenze che si frappongono fra la verità che vuole propalare governo e maggioranza. Leggiamo dall’intervento di Roberto Ciavatta (Rete) in commissione finanze, che vi sarebbero collegamenti fra il governo sammarinese e nientemeno che il redivivo Romano Prodi:

Chiedo (…) se Bcsm era a conoscenza di questa trattativa perché ci sono episodi e intrecci che fanno pensare che lo fosse. Ricordo gli articoli del quotidiano “Libero” sulla vicinanza tra Piero Scarpellini, Claudia Mularoni delle società Pragmata e Perspectiva, società di consulenza per accordi internazionali, persone che risultano vicine in qualche modo a Romano Prodi. Mularoni ha anche avuto incarichi per Sandro Gozi, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei. E ci risulta che, poco dopo il suo insediamento in Banca centrale, il presidente Grais sia stato visto a cena con gli stessi Mularoni e Scarpellini, mentre sappiamo che il segretario Celli ha incontrato di recente Prodi a Bologna e lo stesso Gozi. Chiediamo quindi, alla luce di questi incontri: Bcsm – mentre bloccava tutte le altre banche- era al corrente di favorire una trattativa privata tra una banca sammarinese e un investitore estero? Rispetto allo stop della Centrale rischi e all’avvio dell’Aqr questi fatti hanno forse una coincidenza importate: se Bcsm -anche solo con il suo silenzio- avesse favorito una trattativa di un istituto bancario, questo credo avrebbe peso non solo politico, ma anche legale. Le trattative devono avvenire alla luce del sole e non può avvenire nel momento in cui tutto il sistema bancario viene bloccato e lo dice anche il Consiglio grande e generale.

A proposito di Prodi, non mancano neppure i collegamenti più o meno virtuosi con la Repubblica di San Marino. Eccoli:

http://giornalesm.com/san-marino-un-super-giacomo-amadori-libero-svela-gli-intrecci-prodi-teresys-bashir-ex-colonnello-di-gheddafi-pragmata-scalpellini-bastonata-claudia-mularoni-pragmata-theresys-fondazione/

http://giornalesm.com/san-marino-le-confidenze-di-gabriele-gatti-a-libero-prodi-e-venuto-sul-titano-per-il-segreto-bancario-e-per-le-nostre-societa-anonime/

Il consiglio è di leggere con attenzione, comprese le confidenze di Gabriele Gatti a Libero. Insomma, gli elementi di spunto e riflessione proprio non mancano: arabi, Prodi, Pragmata… ciliegina sulla torta la foto di questo articolo, risalente a diversi mesi fa, e pubblicata allora da Giornalesm.com, che probabilmente oggi alla luce delle nuove rivelazioni rappresenta l’ennesima… coincidenza!

Come di consueto, lo ribadiamo: i sammarinesi non sono coglioni e non vi perdoneranno.