San Marino. “PROGETTO STRADE SICURE – IN CORSO CONTROLLI AL MANTO STRADALE” 

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente comunica che nella giornata di oggi è stata emessa un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare in Piazza Antonio Paolo Fabbri (Parcheggio n. 5) e sul lato sinistro di Via Gino Zani in San Marino Città, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 della giornata di domani, martedì 27 giugno p.v..

La predetta chiusura potrà essere effettuata senza necessità di rimozione delle auto qualora dovessero restare nei luoghi oggetto di interdizione al traffico dalla giornata di oggi.

La chiusura si rende necessaria per consentire controlli da parte di esperti di settore, che serviranno per verificare il rispetto delle caratteristiche del materiale usato per l’asfaltatura e la corretta esecuzione della posa in opera. La verifica di questi due aspetti fondamentali della prestazione verrà effettuata dall’Università Politecnico di Milano –

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e Laboratorio Sperimentale Stradale, con la quale è in essere una collaborazione per la stesura di una normativa in materia di progettazione e manutenzione delle pavimentazioni stradali, nonché per la redazione di capitolati speciali contenenti le caratteristiche dei materiali e le tecniche da impiegare per il rifacimento e la manutenzione della pavimentazione stradale.

Il Segretario di Stato Stefano Canti: “Questi controlli si inseriscono nell’ambito del progetto Strade Sicure e servono a conoscere se i lavori stradali sono fatti a regola d’arte al fine di evitare il deterioramento precoce del manto stradale. L’attività di controllo unitamente alla stesura di una normativa all’avanguardia in materia di manutenzione della pavimentazione stradale consentirà di raggiungere l’obiettivo di programmare gli interventi e realizzare pavimentazioni più durature e di conseguenza di conseguire una riduzione dei costi a carico dell’Amministrazione per questo tipo di interventi. Il primo intervento portato a compimento, nell’ambito della realizzazione del progetto Strade Sicure, è stato quello relativo al completamento della viabilità di Strada delle Seriole a Galavotto. Rivolgo un sentito ringraziamento all’AASLP per le attività di manutenzione e di asfaltatura che sta portando avanti all’interno del territorio.”.