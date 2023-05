San Marino. Prosegue la visita del Segretario di Stato per gli Affari Esteri a Cuba

PROSEGUE LA VISITA UFFICIALE DEL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI LUCA BECCARI A CUBA

Nella giornata di ieri il Segretario di Stato Beccari è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica di Cuba, Miguel Díaz-Canel, il quale ha riconfermato al Segretario di Stato la piena volontà di potenziare ulteriormente le già ottime relazioni esistenti tra i due Paesi a livello politico e nei settori dell’interscambio commerciale, sanitario, culturale e turistico. Beccari ha riportato al Presidente Díaz-Canel le peculiarità della Repubblica di San Marino, confrontandosi su alcuni importanti punti dell’agenda internazionale, sottolineando le rispettive potenzialità e i punti di forza, ma anche le sfide che reciprocamente entrambi i Paesi stanno vivendo.

Il Segretario di Stato ha poi incontrato il Primo Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, e durante il colloquio sono emersi numerosi ambiti in cui potenziare le relazioni sia a livello bilaterale che multilaterale, compresa l’Agenda 2030.

La fitta agenda di incontri istituzionali ad alto livello del Segretario è proseguita con il colloquio con il Vice Primo Ministro e Ministro del Commercio Estero e degli Investimenti stranieri, Ricardo Cabrisas Ruiz, con il quale si è sviluppato un articolato confronto sulle rispettive strategie nazionali in materia di scambio commerciale e di investimenti, le quali potranno essere implementate anche mediante il coinvolgimento delle rispettive Camere di Commercio.

A seguire, il Segretario è stato accolto dalla Vice Ministra della Salute Pubblica, Tania Margarita Cruz Hernández, con la quale sono state affrontate in maniera approfondita le possibili cooperazioni in ambito sanitario, vista l’esperienza virtuosa della Repubblica cubana in questo settore. A margine dell’incontro si è proceduto alla firma del Memorandum d’Intesa nel settore della sanità, dei farmaci e dei dispositivi medici, che permetterà di consolidare una maggiore cooperazione in questo specifico campo.

Nel tardo pomeriggio Beccari si è recato al Centro Nazionale di Investigazione Scientifica, un’organizzazione statale cubana fondata negli anni ’60 dal Comandante Fidel Castro, al fine di valorizzare i talenti cubani in materia scientifica e poterli mettere al servizio del Paese. Anche questo incontro ha permesso di approfondire una serie di temi di interesse per San Marino nel campo farmacologico-sanitario.

Il Segretario Beccari si è detto estremamente soddisfatto per gli incontri di altissimo livello e ed la firma dei due Memoranda che costituiscono un ulteriore slancio nelle relazioni tra i due Paesi.

San Marino, 27 maggio 2023/1722 d.f.R.