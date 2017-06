San Marino. Proseguono i lavori al Consiglio d’Europa

Proseguono a Strasburgo i lavori dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, alla quale partecipa il Consigliere Marco Gatti, membro della Delegazione Consiliare Sammarinese.

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica ceca ha pronunciato il primo intervento nell’ambito del proprio semestre di Presidenza del Comitato dei Ministri; tra le priorità della Presidenza, vi saranno il rafforzamento dello stato di diritto, la garanzia dell’efficacia della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la tutela delle categorie sociali più vulnerabili.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un lungo dibattito sulla lotta alla corruzione politica, nel corso del quale l’Assemblea ha evidenziato l’importanza di norme di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi che creano disuguaglianze e minacciano la credibilità della sfera pubblica. Tra gli altri strumenti per indicati dall’Assemblea per una maggiore trasparenza vi è la proposta di regolamentazione dell’attività di lobbying, di misure per garantire la l’indipendenza dei media, di iniziative a livello educativo e della riforma del codice di condotta dell’Assemblea in collaborazione con il GRECO.

La plenaria dedicherà oggi un’intera giornata della sessione al tema della migrazione, concentrando il dibattito sulle risposte umanitarie e politiche alla crisi nel Mediterraneo, all’integrazione dei profughi e alle opportunità di sviluppo per l’Europa. Tra le personalità invitate a partecipare al dibattito, il Sindaco di Atene, il Commissario Europeo per i Diritti Umani ed il Ministro svedese della Migrazione.

Questa mattina i Popolari Europei hanno deliberato l’espulsione del Presidente dell’Assemblea Agramunt dal Gruppo politico, a seguito della sua decisione di non rassegnare le dimissioni nonostante la sfiducia manifestata da tutti i Gruppi e i provvedimenti adottati dall’Ufficio di Presidenza per limitarne l’attività.