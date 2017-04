San Marino. Raccolta porta a porta. Zero elasticità, la Coop. Trasforma non ritira il bidone con il vetro se non è colmo. Ma pieno è pesante e le persone anziane fanno fatica a muoverlo.

La notizia pubblicata sul profilo fb dell’amico Pier Paolo Biordi ha suscitato tante polemiche da parte di tanti utenti.

Molti facevano notare che, se per gli altri rifiuti potrebbe essere corretto non ritirare il rifiuto differenziato posto in bidone non pieno, per il vetro – visto il suo peso – questa regola potrebbe essere bypassata o modificata in quanto un bidone pieno di vetro è veramente pesante e non tutti, specie le persone anziane, riescono a trasportarlo.

Come in tutte le cose un minimo di buon senso, anche nel rispetto delle regole, potrebbe essere usato in modo che questa fase iniziale della raccolta differenziata – la più problematica per molti – possa essere superata senza ulteriori attriti.

Ecco cosa ha scritto, con tanto di foto: ”Vi chiedo se è giusto oppure sono io che sto sognando”.

e di seguito ha giustamente pubblicato queste foto