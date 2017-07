San Marino. I ragazzi di Generazione futura all’ALDE Summer Academy

Si è tenuto il 28 e il 29 giugno a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, l’ALDE Summer Academy, organizzato dai due movimenti giovanili del Gruppo ALDE, a cui ha partecipato, in rappresentanza di Generazione Futura, Cristina Gennari.

L’evento ha visto riunirsi circa 90 giovani liberali e democratici provenienti da tutta Europa, ai quali è stata data l’opportunità di confrontarsi, di ascoltare e di discutere in prima persona con membri del Parlamento Europeo, rappresentanti delle istituzioni ed esperti UE.

Durante il seminario, dal tema “Innovation and Efficiency: Building the Europe that Citizens Dream of”, sono state trattate tematiche riguardanti l’innovazione e l’imprenditorialità, l’amministrazione di Internet e il commercio.

I giovani hanno inoltre potuto lavorare su una dichiarazione congiunta di YDE (Young Democrats for Europe) e LYMEC (European Liberal Youth) sul futuro dell’Unione Europea che sarà presentata alle istituzioni, membri del Parlamento Europeo e alle varie organizzazioni politiche giovanili.