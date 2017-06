San Marino. REGGINI CONQUISTA IL VOLKSWAGEN ITALIA AWARD 2017

Reggini Auto conquista per il terzo anno consecutivo il Volkswagen Italia Award, il premio destinato alle migliori concessionarie, top dealer per la vendita e il service.

A ritirare l’ambito premio martedì 20 giungo a Napoli presso il Grand Hotel Excelsior alla presenza del dottor C.A. Alessi, Volkswagen Brand Manager e dei responsabili della divisione Customer Experience di Volkswagen Italia, è stato Marco Reggini in rappresentanza della Concessionaria di San Marino la quale, proprio con l’omonimo marchio, ha avviato la sua attività nel lontano 1950.

Il prestigioso riconoscimento viene ogni anno conferito alle concessionarie che si sono contraddistinte per l’eccellenza nella soddisfazione del cliente.

“Desideriamo condividere il Volkswagen Italia Award 2017 con i nostri collaboratori e ringraziare tutti i clienti che hanno espresso su di noi giudizi estremamente favorevoli e positivi, giudizi che ci servono come indicazione per proseguire sulla rotta finora seguita” dichiara Marco Reggini.

Su tutto il territorio nazionale, Volkswagen ha premiato insieme a Reggini solo altre quattro concessionarie in seguito a un’indagine di mercato che ha visto coinvolti oltre 115.000 intervistati.

“Un grande onore per noi, cerchiamo ogni volta di accontentare i clienti e offrire loro il meglio della nostra lunga esperienza” dichiara con soddisfazione Maria Reggini, Customer Satisfaction Manager dell’azienda che conclude “Riteniamo che l’acquisto dell’auto rappresenti un momento importante e proprio per questo poniamo particolare attenzione non solo all’accoglienza e al momento della consegna delle chiavi, ma anche successivamente nella relazione col cliente, creando disponibilità e lavorando con professionalità una volta che l’auto è stata acquistata”.