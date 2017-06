SAN MARINO. REPORT SUI LAVORI DELLA IV COMMISSIONE DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

L’esame dell’articolato del “Nuovo Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie”, iniziato nella seduta del pomeriggio, parte con i malumori espressi dai commissari di minoranza per i 150 emendamenti del governo, trasmessi solo in mattinata, che a loro dire vanno a “sconvolgere” il testo presentato in prima lettura. A questi si aggiungono i 130 emendamenti preparati dal Pdcs e una trentina avanzati da Rete. Cade però nel vuoto la proposta del consigliere Alessandro Mancini, Ps, di sospendere i lavori e riprenderli nella giornata di domani, per consentire l’esame della mole di emendamenti. La Commissione si appresta così all’esame dei 170 articoli del Testo Unico. Nel corso dei lavori, viene approvato un emendamento del Pdcs all’articolo 1 bis, “Finalità” e sono concordati alcuni emendamenti, sempre del Pdcs, con il governo: in dettaglio, all’articolo 2, “Competenze della Commissione per le Politiche territoriali”(in sostanza si specifica che compito della Cpt è fornire pareri ,se richiesti, anche all’Ufficio per l’edilizia)e all’articolo 4 “Modalità operative della Commissione”. I lavori infine si interrompono all’articolo 4 e riprenderanno domani.