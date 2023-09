San Marino. Riparte il campionato, i campioni in carica affrontano la Juvenes 

I tre anticipi del venerdì sera apriranno la nuova stagione del Campionato Sammarinese BKN301 e tra questi c’è anche la sfida tra il Tre Penne campione in carica e la Juvenes/Dogana, sfida in programma alle 21.15 sul campo di Montecchio.

Alla vigilia della sfida il commento è di capitan Nicola Gai, che afferma: “Sicuramente c’è tanta voglia di scendere in campo per questa nuova stagione, innanzitutto perché siamo chiamati a riconfermare il risultato fatto anno scorso. Riconfermarsi è sempre difficile nel calcio, lo sappiamo e sappiamo che sarà una stagione difficile. Le prime partite saranno un’incognita per tutti, ci portiamo dietro una condizione fisica non ancora ottimale ma dovremo avere la bravura e la lucidità di saper leggere i vari momenti delle gare e a superare i momenti di difficoltà, un aspetto che l’anno scorso ha fatto la differenza”.

C’è tanta voglia di riscatto nell’ambiente Tre Penne dopo un’estate non del tutto esaltante e un trofeo sfuggito nella finale di Supercoppa. “È stato un periodo non molto positivo, soprattutto a livello di prestazioni al di là dei risultati. Vogliamo scendere in campo e cercare di metterci alle spalle questo periodo non troppo brillate che abbiamo vissuto ultimamente, dobbiamo dare la giusta importanza a ogni partita con la consapevolezza che ci sarà da lottare con tutti – prosegue -. Siamo una squadra rinnovata sotto alcuni aspetti, che sta ancora cercando di amalgamare tutti gli insegnamenti del mister. Non ho dubbi che siamo una rosa che ha molta qualità e competitiva, dobbiamo dare il massimo e migliorarci costantemente per tirare fuori il meglio” ha commentato Gai.

Infine Gai lancia un messaggio per tutti i suoi compagni: “Le aspettative quando si arriva e si gioca in una squadra come il Tre Penne sono quelle di alzare più trofei possibili e fare bene. Purtroppo non siamo riusciti nell’intento di portare a casa la Supercoppa, ma questo ci deve servire da stimolo per affrontare al meglio la nuova stagione con l’obiettivo di lottare fino alla fine per arrivare in fondo ed è questo che ogni calciatore deve pensare quando veste i colori biancazzurri”.