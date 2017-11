San Marino. Ripartita la stagione agonistica della Fesam

E’ ripartita in pompa magna la stagione agonistica della Fesam (Federazione Arti Marziali Sammarinese) settore karate, dopo il bottino di medaglie ottenuto a fine settembre ad Andorra in occasione della quarta edizione dei Giochi dei Piccoli Stati organizzati dalla WKF, la Nazionale ha preso parte la scorsa settimana al WKF Junior, Cadet &U21 Championships a Santa Cruz de Tenerife dal 23 al 29 ottobre 2017.

Delegazione bianco azzurra, composta dal Presidente Mazza Maurizio, Direttore Tecnico Agonistico Salvatori Riccardo, Coach Giuliani Claudio e dall’Atleta Mattei Leonardo, impegnata dentro e fuori il tatami.

L’evento si è aperto con il Congresso di tutti i Presidenti, che hanno approvato le linee guida e regolamentari in vista delle Olimpiadi di Tokio 2020.

Il Lavoro di rappresentanza della nostra Federazione a Tenerife è proseguito anche nei giorni successivi, importanti contatti sono stati presi in vista dell’organizzazione dell’ Open di San Marino nel dicembre prossimo, ma ancor più importanti sono stati in vista del Torneo dei Small State of European karate Federations che nel 2018 si svolgerà a San Marino.

Arriva anche il tempo di gareggiare per il giovane Mattei Leonardo, appena 17 anni, impegnato nella specialità Kata (forma) al suo debutto in un Mondiale. Con una prestazione di tutto rispetto ha dovuto cedere di misura il passo ad un atleta sudamericano che poi è arrivato in semifinale.

I complimenti per la prova sono arrivati dal Direttore Tecnico Agonistico Salvatori Riccardo e dal Presidente FESAM Mazza Maurizio.

Archiviato il Mondiale WKF, il Direttivo Fesam pensa già alla organizzazione della 10° edizione dell’ Open di Karate di San Marino del dicembre prossimo, la gara si configurerà anche come prova generale della manifestazione del SSEKF del 2018 a San Marino. Importanti novità sono state introdotte alla predetta manifestazione con l’introduzione della tecnologia che darà un carattere ancor più professionale.

In vista di questi importanti appuntamenti la Federazione sta progettando la formazione di diversi atleti del settore giovanile bianco azzurro.

Gli stessi saranno allenati e seguiti nel loro percorso di crescita in previsione dei Giochi della SSEKF dai migliori tecnici del panorama marziale italiano, a da tecnici che da diversi anni collaborano con la federazione.

Anche per quanto riguarda la formazione del settore arbitrale l’impegno è massimo, attraverso il nostro Responsabile arbitrale Fabio Castellucci.

Gli obbiettivi sportivi sono fissati e il conto alla rovescia è già iniziato!

See you in San Marino!!!!!!