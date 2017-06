San Marino. Ritmica: grandi risultati per le nostre ragazze

Nonostante il caldo torrido, le ginnaste agoniste della Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalle tecniche Maria Chiara Baciocchi e Federica Protti nella veste di giudice, hanno ben figurato alla IV edizione del Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica Summer Trophy 2017 di Roseto degli Abruzzi che si è svolto il 22 e 23 giugno e a cui hanno preso parte oltre 150 atlete provenienti da Italia, Israele, Lettonia, Estonia, Uzbekistan, Lussemburgo, San Marino, Russia, Lituania e Finlandia.

Le prime a scendere in pedana sono state Alessia Balducci e Nina Franchini nella categoria Junior B

2004. Entrambe hanno presentato due esercizi. Alessia ha ottenuto un ottimo 2° posto al cerchio e 2° posto alle clavette, la cui somma di punteggio le ha permesso di raggiungere il terzo gradino del podio nella classifica sommativa. Per Alessia anche il titolo di Miss Eleganza. Per Nina Franchini 4° posto sia al cerchio che alle clavette ed un buon 6° posto nella classifica generale.

A seguire l’atleta Giorgia Della Balda nella categoria Pre-Junior B 2004. Per lei un buonissimo 4° posto sia al corpo libero che al cerchio ed una 5° posizione nella classifica sommativa.

Giorgia si aggiudica anche il titolo di Miss Body.

Nella categoria Junior B 2002 hanno gareggiato Nicole Raschi, Sofia Stefani e Virginia Morri ed anche per loro due esercizi. Molto buone le loro esecuzioni, hanno dimostrato tanta concentrazione e grinta.

Nicole ottiene il 1° posto alla palla e il 2° alle clavette, raggiungendo il 3° piazzamento nella classifica sommativa conquistando anche il titolo di Miss Carisma; per Sofia un 1° posto alle clavette e 2° al cerchio, ottenendo per sommatoria dei due punteggi la 2° posizione e il titolo di Miss Eleganza, mentre Virginia si aggiudica il 1° posto alla fune e il 1° posto al cerchio, confermando la medesima posizione anche nella classifica sommativa. Per lei anche il titolo di Miss Espressività.

Ultima atleta del giorno a scendere in pedana nella categoria Senior B 2001 è stata Monica Garbarino che con due esercizi molto buoni alla palla e alle clavette si aggiudica rispettivamente un 1° e 2° posto ed un 2° posto nella classifica sommativa. Per lei anche il titolo di Miss Carisma.

Archiviata in modo più che positivo la prima giornata di gara, si è ripreso il giorno successivo con la categoria Pre-Junior A, con l’atleta Matilde Tamagnini.

Ottimo confronto con atlete di altissimo livello per Matilde che ottiene un buonissimo 5° posto nella classifica All Around ottenuta per sommatoria dei punteggi ottenuti nei tre attrezzi presentati (cerchio, palla e clavette).

Ultima atleta sammarinese in gara è stata Giulia Casali nella categoria Junior A 2004.

Anche per lei la gara ha previsto 3 attrezzi (cerchio, palla e clavette), 6° posto per Giulia nella classifica All Around e titolo di Miss Eleganza conquistato.

Grande soddisfazione espressa dalle tecniche e da tutto il direttivo per l’impegno dimostrato anche in questa occasione dalle atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino che, rientrate dalla trasferta, hanno ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni.