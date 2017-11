San Marino. RTV: Rappresentante Sammarinese Eurovision Song Contest 2018

RTV: Rappresentante Sammarinese Eurovision Song Contest 2018: più di 250 brani da 60 paesi si candidano online per partecipare sotto la bandiera del Titano. La registrazione scade il 30 novembre.

Il 17 Ottobre 2017 San Marino RTV, consociata Rai, che ha scelto di selezionare il rappresentante Sammarinese allo Eurovision Song Contest 2018 attraverso un Talent Show, ha annunciato la partnership con il sito inglese “1 in 360 Ltd”.

L’obiettivo è scegliere l’artista attraverso il web con “l’internet candidate”.

Ad oggi sono arrivati più di 250 brani da 60 paesi. I candidati sono sia esordienti che artisti in carriera e la musica inviata spazia tra i generi più vari.

La scadenza ultima per inviare i video al sito www.1in360.com è confermata essere il 30 Novembre 2017.

All’inizio di Dicembre 2017, i nomi dei 10 finalisti saranno resi noti. Tra gennaio e febbraio 2018, i 10 candidati finalisti parteciperanno al Talent Show televisivo in onda su web (www.sanmarinortv.sm) e satellite sul canale 520 di Sky.

I programmi saranno in parte registrati e trasmessi con la tecnologia di realtà virtuale a 360 gradi. Il vincitore sarà nominato rappresentante ufficiale della Repubblica di San Marino all’Eurovision 2018.

Tutti i brani con video saranno pubblicati sul sito www.1in360.com e su YouTube da oggi e per i prossimi giorni. Dato l’elevato volume di materiale ricevuto, i soli file audio non saranno pubblicati ma verrà chiesto ai loro autori di re-inviare le loro canzoni provviste di videoclip. Il pubblico potrà commentare, mettere like e condividere le performance sui social media. Nei primi giorni di Dicembre 2017, una lista di 10 candidati sarà pubblicata da San Marino RTV e 1 in 360, saranno i nomi dei finalisti.

Come già precedentemente annunciato, saranno tre i candidati scelti tramite wild card. Oggi, annunciamo che una delle wild card sarà scelta dai fan club eurovisivi. Le regole relative alle wild card sono disponibili su sanmarinortv.sm e www.1in360.com.